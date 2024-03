Le date

Massimo Ranieri fa tris in Sicilia e annuncia oggi un nuovo appuntamento che si aggiunge ai due live già in programma per l’estate 2024 di “Tutti i sogni ancora in volo”. Dopo le tappe e il successo riscosso nei teatri più prestigiosi di tutta Italia, il progetto artistico dell’artista, ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri, proseguirà infatti il suo viaggio musicale anche nelle location estive con tre date in totale in Sicilia organizzate da Puntoeacapo e Shake it, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita: Tindari (nuova data) 23 agosto al teatro greco (in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Patti).

Le altre date siciliane

Catania, 25 agosto presso villa Bellini per la rassegna “Sotto il vulcano fest 2024” (in collaborazione con il Comune di Catania all’interno del cartellone Catania Summer Fest) e Palermo, 26 agosto presso il teatro di Verdura per la rassegna “Dream Pop Fest Palermo” (in collaborazione con il Comune di Palermo)

I biglietti

I biglietti per il nuovo spettacolo a Tindari sono disponibili da oggi martedì 5 marzo alle ore 16:00, in prevendita su www.puntoeacapo.uno e nei circuiti punti vendita abituali.

Tutti i sogni ancora in volo tour

Con uno spettacolo ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri, l’artista porterà in scena una straordinaria avventura tra recitazione, musica e racconti inediti, anche questa volta ci sarà un Massimo al 100% che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e prestigioso.

Ascolteremo anche i bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi, Pacifico e molti altri, canzoni che fanno parte del suo nuovo Album. Lo spettacolo si veste di una nuova veste scenografica, l’organizzazione generale della produzione è del noto producer Marco De Antoniis, con una band di musicisti, inedita che vede al pianoforte Seby Burgio, alle tastiere e voce: Giovanna Perna, al basso Pierpaolo Ranieri, alla batteria Luca Trolli, percussioni di Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, violino e voce: Valentina Pinto e ai fiati troviamo il sax di Max Filosi e la voce e il sax di Cristiana Polegri.

Like this: Like Loading...