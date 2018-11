Dalla Sicilia alla Russia: non è una campagna napoleonica, bensì la scalata del tecnico palermitano Massimo Sarcì. Un passato da allenatore di formazioni locali come la Fortitudo Golden Boys, fino ad arrivare alle giovanili dell’Anderlecht dove ha contribuito alla formazioni di giocatori come Jordan Lukaku e Tielemans.

Sarcì, oggi, è l’ideatore della Golden Team Academy, accademia che propone progetti tecnici con il metodo Anderlecht (formazione belga che negli ultimi anni è diventata un simbolo del calcio giovanile). Con la sua società il tecnico palermitano ha addirittura tenuto un corso in Russia, al quale hanno partecipato più di 70 colleghi, provenienti dalle accademie di squadre blasonate come Zenit e Lokomotiv Mosca.

Un privilegio non da poco, considerando quanto il paese più grande al mondo voglia investire nel calcio: le spese per ospitare i mondiali sono state abnormi e sono solo una piccola testimonianza della voglia di espansione che ha questo sport nella nazione di Putin.

Sarcì segue dei progetti tecnici anche in Sicilia, attraverso le scuole “Individual”, allenamenti di tecnica individuale altamente specifici e personalizzati. Ad Alcamo, Mazara e Marsala i centri principali. Ma grazie alla sua lungimiranza e “apertura” alle novità esterne, ha aperto partnership a Lucca, nel Salento e ad Ancona dove ci sono delle scuole calcio che operano con il metodo Anderlecht da lui proposto.

Un orgoglio per il calcio giovanile siciliano che nonostante i pochi mezzi economici e di infrastrutture, riesce a sfornare tencici di alta qualità che con voglia di mettersi in gioco si trovano ad insegnare calcio ai confini del mondo.