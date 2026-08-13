Contributi fino a 30.000 euro per i laureati residenti nell’Isola

La Regione Siciliana finanzia con 12.000.000 di euro i voucher destinati ai laureati che frequentano o intendono frequentare un master universitario di primo o secondo livello, in Italia o all’estero. La misura, inserita nel Pr Sicilia Fse+ 2021-2027 e fortemente voluta dall’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, è stata pubblicata dal dipartimento dell’Istruzione, dell’università e del diritto allo studio.

I destinatari del contributo

Il contributo, a fondo perduto, è rivolto a tutti i laureati residenti in Sicilia da almeno dodici mesi e punta a sostenere le spese di iscrizione ai master, spesso proibitive per molti giovani. “Una delle priorità del mio governo è valorizzare il merito e dare ai nostri giovani l’opportunità di ottenere una formazione specialistica di alto livello”, afferma il presidente della Regione Renato Schifani. “Abbiamo individuato risorse per sostenere chi, pur meritevole, avrebbe difficoltà a coprire i costi. L’auspicio è che, una volta conseguito il titolo, questi giovani possano trovare un’occupazione qualificata e tornare a lavorare nella nostra isola, anche grazie alle misure attivate come il South Working”.

Le dichiarazioni dell’Assessore Turano

Turano sottolinea la continuità con il prestito d’onore già introdotto per gli universitari: “Con il presidente Schifani abbiamo voluto investire nell’alta formazione, premiando il merito e offrendo ai laureati siciliani la possibilità di crescere. Frequentare un master ha costi elevati e non tutti possono sostenerli. Finanziando i voucher individuali, il governo regionale guarda al futuro: promuovere l’apprendimento permanente significa anticipare i cambiamenti del mondo del lavoro e sostenere la riqualificazione delle competenze”.

Gli importi variano in base al percorso scelto: 7.000 euro per i master di primo livello, 20.000 euro per i master di secondo livello annuali, in Italia o all’estero e 30.000 euro per i master di secondo livello di durata pari o superiore a 18 mesi.

Chi puo’ richiedere il contributo

Possono richiedere il voucher i residenti in Sicilia da almeno dodici mesi, in possesso di laurea triennale, magistrale, a ciclo unico, diploma Afam o titolo accademico estero riconosciuto. I master devono avere durata minima di un anno accademico e prevedere almeno 60 Cfu o 60 Cfa. Ogni beneficiario potrà ottenere un solo voucher, non cumulabile con altri contributi pubblici o privati. Le domande potranno essere presentate tramite piattaforma in tre finestre temporali: la prima dal 19 ottobre al 18 novembre 2026, le successive nel 2027 e nel 2028.

Una misura che punta a rafforzare la formazione avanzata e a contrastare la fuga di competenze, sostenendo concretamente il percorso dei giovani siciliani verso professioni altamente qualificate.