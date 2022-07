lo spettacolo l'8 agosto

Metti sullo stesso palco un rapper, due showman e una squadra di comici, e poi un pubblico, una sera d’estate e uno dei più bei teatri della città e… il divertimento è assicurato.

L’8 agosto lo spettacolo al Teatro di Verdura

Lunedì 8 agosto, alle ore 21.30, Sicilia Cabaret, insieme alla spontaneità partenopea di Made in Sud, porta al Teatro di Verdura uno spettacolo unico: con Matranga e Minafò a divertire il pubblico ci sarà il rapper Clementino.

La Sicilia e la Campania unite nel segno della comicità

Made in Sicilia Cabaret è così lo spettacolo che unisce nel segno della comicità il Regno delle due Sicilie: grazie a Clementino, una star del rap nazionale originaria di Avellino, l’ironia scanzonata di Matranga e Minafò, il duo comico di Made in Sud, acquista un sapore nuovo e inedito. Sul palco anche i comici di Made in Sud Mariano Bruno, Gennaro Scarpato e Pasquale Palma.

Risate, musica e sano divertimento

Rapper e conduttore, Clementino ha condotto insieme a Lorella Boccia “Made in Sud”, lo show comico in onda dall’Auditorium Rai di Napoli, in prima serata su Rai Due ogni lunedì. È lì che l’artista ha avuto modo di apprezzare la comicità del duo palermitano. Da lì l’idea di un sodalizio che portasse a Palermo, città da dove tutto ha avuto origine, una storia di risate, musica e sano divertimento.

Chi è Clementino

Clementino, pseudonimo di Clemente Maccaro, è nato ad Avellino il 21 dicembre 1982. Dopo aver vinto varie competizioni di freestyle tra il 2004 e il 2006, ha firmato un contratto con l’etichetta discografica indipendente Lynx Records, pubblicando l’album di debutto Napolimanicomio nel 2006. Tre anni più tardi è entrato nei Videomind, pubblicando nel 2011 I.E.N.A., e nel 2012 ha formato i Rapstar con Fabri Fibra, realizzando nel medesimo anno Non è gratis. Nel 2013 il rapper ha siglato un contratto con la major discografica Universal, pubblicando poco tempo dopo Mea culpa, che ha riscosso un discreto successo in madrepatria, arrivando in quarta posizione nella Classifica FIMI Album e venendo certificato disco d’oro. Nel maggio 2021 è uscito il singolo “Senorita” di Clementino e Nina Zilli, un brano dalle sonorità musicali che ha fatto ballare tantissime persone.