C’è anche la palermitana Giusy Vitale fra i nuovi cavalieri del lavoro nominati oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha firmato il decreto nel quale individua che si è distinto per impegno nel lavoro, per dedizione e per produttività riconosciuta dalla comunità in cui lavora dando lustro al Paese.

Che è la nuova cavaliere del lavoro

Giusy Vitale (Giuseppa all’anagrafe) nominata oggi è amministratore delegato di Prezzemolo & Vitale, azienda da lei fondata nel 1986 insieme al marito come piccola bottega alimentare a Palermo e oggi attiva nella distribuzione e nella gastronomia di alta qualità con dieci punti vendita a Palermo e sei a Londra. Dopo un’esperienza decennale nella selezione di specialità gastronomiche italiane, nel 1996 trasforma il minimarket di famiglia nel primo food store “Prezzemolo & Vitale”, caratterizzato dall’integrazione tra prodotti freschi e specialità territoriali. Dal 2002 avvia l’espansione del marchio con nuove aperture e il lancio dell’e-commerce. Oggi commercializza migliaia di referenze alimentari con un modello orientato alla valorizzazione delle eccellenze territoriali. Occupa 230 dipendenti.

Le congratulazioni del Presidente della Regione Renato Schifani

Con la nuova cavaliere del lavoro si congratula anche il Presidente della Regione siciliana “La nomina di Giusy Vitale a cavaliere del Lavoro rappresenta un motivo di grande orgoglio per la Sicilia. Esprimo il mio compiacimento per la scelta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di conferire un riconoscimento così prestigioso a un’imprenditrice che, con competenza, visione e determinazione, ha saputo costruire un modello d’impresa apprezzato ben oltre i confini regionali. La crescita di Prezzemolo&Vitale dimostra come la nostra terra sappia esprimere eccellenze capaci di affermarsi a livello nazionale e internazionale, valorizzando qualità, innovazione e tradizione” afferma il presidente Renato Schifani.

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