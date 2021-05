“In questo luogo ogni anno si rinnova il ricordo della strage di Capaci e di via D’Amelio. Ogni anno coinvolgendo studenti di tutta Italia rinnovando la vicinanza di tutto il nostro popolo nel ricordo delle vittime e della solidarietà dei loro familiari. Qui con la lapide e adesso con la teca che custodisce in maniera fortemente coinvolgente i resti della “Quarto Savona Quindici” vi è un ricordo permanente di entrambe le stragi e delle sofferenze e delle vite sconvolte costituisce una delle motivazioni che donne e uomini della polizia di stato avvertono nel loro impegno per tutte le forze dell’ordine nel ricordo dei loro tanti caduti e dei loro familiari.

Ma la mia presenza qui è la corona deposta poc’anzi davanti la lapide può testimoniare che questo ricordo appartenga all’intera repubblica, alle sue istituzioni e ai cittadini. La memoria è un dovere che non riguarda soltanto la polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza o gli altri corpi dello stato. Riguarda la Repubblica che ha il dovere di custodirla con grande riconoscenza e solidarietà per i familiari. Questo è il momento del ricordo che si sottolinea con quanto rimane di quell’auto. È un ricordo che rimane nell’animo dei nostri concittadini”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Lungato poco prima di svelare la teca che contiene la Fiat Croma distrutta dal tritolo della mafia.

“Non solo le nostre famiglie ma anche la polizia di stato è stata profondamente ferita. Mai ci ha fatto mancare il suo supporto e il suo affetto. Il tritolo signor presidente è entrato in casa mia ma da allora gli occhi, il cuore, il pensiero di mio marito Antonio, un giovane padre di 29 anni camminano attraverso me e i miei figli. Il mio impegno personale è di onorare la memoria dei caduti della polizia di stato attraverso dialogo costante con i giovani anche con quartieri più a rischio. Tanti progetti portati avanti perché la mafia si combatte con la cultura”. Lo ha detto Tina Montinaro, moglie di Antonio uno dei tre agenti morti nella strage di Capaci.

“La Quarto Savona Quindici è un simbolo. Ogni volta scrive con noi e per noi una pagina importante e nuovo della storia. Un grande grazie al compianto capo della polizia Antonio Manganelli che ebbe l’intuizione di assecondare la mia richiesta di affidamento di ciò che era rimasto della autovettura di scorta che ricorda il sacrificio di quei giovani. Grazie all’ ex capo Franco Gabrielli. La teca, memoria sono parte integrante di un progetto ambizioso ma non impossibile. Educare i giovani alla legalità attraverso la memoria. – continua Tina Montinaro – Sono grata all’attuale capo della polizia Lamberto Giannini, persona sensibile e presente tra i suoi poliziotti per essere qui per sostenere con entusiasmo le nostre iniziative. Ringrazio il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese da sempre attento ai temi della legalità e all’importanza di commemorare gli eventi del passato affinché siano seme ed impegno per le generazioni di domani. Ogni piazza oggi conosce il valore e la testimonianza della nostra presenza. Quell’esserci sempre della polizia di stato che io e i miei figli portiamo nel cuore ovunque e da sempre. La memoria è fondamentale, importante a differenza del ricordo non rappresenta solo un’immagine di qualcosa che è stato, ma ne fissa nell’umanità l’idea. Generando cultura, conoscenza e alimentando riflessioni”.