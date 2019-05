Pasta, un secondo l’immancabile cannolo. Questo il pasto di Matteo Salvini alla mensa della polizia. “Si mangia bene ha detto il ministro”.

“Alla mensa della caserma della Polizia di Palermo 😋 Buon pranzo Amici”! Ha scritto sulla pagina Facebook il ministro dell’Interno in un momento di pausa in attesa di riprendere gli appuntamenti a Palermo in occasione della commemorazione del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta.