Mattone, Palermo guida la crescita tra le grandi città: compravendite a +9,4% e Sicilia seconda per richieste dall’estero

Manlio Viola di

24/11/2026

Palermo guida la crescita delle compravendite immobiliari tra le principali città italiane, mentre la Sicilia si conferma una delle destinazioni più ambite dagli acquirenti internazionali. Nel 2025 il mercato residenziale del capoluogo ha registrato un incremento delle transazioni del 9,4%, per un valore complessivo stimato di 948 milioni di euro. Sul fronte della domanda estera, l’Isola occupa il secondo posto in Italia, subito dopo la Toscana, raccogliendo l’11,05% delle richieste rilevate nel primo semestre del 2026.

È la fotografia che emerge dal report “Palermo e Sicilia: mercato immobiliare e investimenti stranieri”, elaborato dal dipartimento Real Estate dello Studio Legale Palmigiano e Associati e presentato all’Auditorium di Villa Zito nel corso di un incontro con rappresentanti delle istituzioni, professionisti e operatori economici.

Palermo corre più di Roma e Milano

Secondo i dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, nel 2025 a Palermo sono state concluse 7.140 compravendite residenziali, segnando un +9,4% rispetto all’anno precedente. Una performance superiore a quella di Torino (+6,8%), Roma (+6,2%), Genova (+5,5%), Bologna (+5,2%), Milano (+4,9%) e Napoli (+3%), mentre Firenze ha registrato una flessione del 3,8%.

Il giro d’affari stimato delle transazioni residenziali palermitane ha toccato quota 948 milioni di euro (+12,2% sul 2024), con un valore medio di 132.800 euro per abitazione compravenduta. Positivo anche il bilancio complessivo della Sicilia, che nel 2025 ha chiuso con un aumento delle compravendite del 7%.

La Sicilia sul podio della domanda straniera

A trainare l’attenzione verso l’Isola è soprattutto l’interesse proveniente da oltreconfine. Secondo le rilevazioni del portale specializzato Gate-away.com, nel primo semestre del 2026 la Sicilia ha intercettato l’11,05% delle richieste immobiliari internazionali in Italia, piazzandosi alle spalle della sola Toscana (14,33%) e davanti a Lombardia (9,28%), Puglia (8,74%) e Liguria (7,70%). Un risultato che consolida il trend già positivo del 2024 (+18,07% di richieste) e del 2025 (+4,17%).

A livello provinciale, oltre sei richieste su dieci (il 61,91%) si concentrano nella Sicilia orientale e nel capoluogo: guida Siracusa con il 22,55%, seguita da Catania (21,17%) e Palermo (18,19%), mentre più staccate si collocano Trapani (11,19%) e Ragusa (10,35%).

Quanto all’identikit dell’immobile ricercato dagli stranieri su scala nazionale, circa il 70% punta a soluzioni sotto i 250mila euro, il 60,45% preferisce case già ristrutturate o abitabili e il 54,84% cerca proprietà entro dieci chilometri dalla costa.

Prezzi al metro quadro e nuovi “progetti di vita”

Sul fronte delle quotazioni di offerta (dati Immobiliare.it a ottobre 2026), il prezzo medio richiesto per acquistare casa a Palermo si attesta a 1.598 euro al metro quadrato, in crescita del 5,06% su base annua. Netta la differenza tra i quartieri: in testa c’è l’area Lanza di Scalea-Olimpo-Castelforte (2.472 €/m²), seguita dal comparto Libertà-Politeama (2.304 €/m²), dalla fascia costiera di Mondello-Addaura (2.101 €/m²) e dal Centro storico (2.046 €/m²), mentre in periferia si scende fino ai 934 €/m² di Ciaculli-Belmonte Chiavelli. Valori che restano altamente competitivi nel confronto internazionale, dove i centri urbani di città mediterranee come Atene (4.000 €/m²), La Valletta (5.500 €/m²) e Barcellona (6.600 €/m²) viaggiano su cifre ben più elevate.



Dall’osservatorio professionale dello Studio Palmigiano – che nel triennio 2024-2026 ha analizzato 300 richieste di clienti stranieri (per il 60% europei e per il 40% provenienti da Stati Uniti, Canada e Australia, con una preferenza nell’80% dei casi per il centro città) – emerge inoltre un cambio di paradigma: accanto all’acquisto della seconda casa (68% dei casi), cresce la quota di chi sceglie l’Isola per trasferirsi stabilmente o trascorrervi la pensione (22%) e di chi vi si sposta per lavorare da remoto (10%).

“Palermo e la Sicilia stanno vivendo una fase di crescente interesse internazionale, che va ben oltre il tradizionale investimento immobiliare – ha dichiarato Alessandro Palmigiano, Managing Partner dello Studio Legale Palmigiano e Associati e presidente di Confcommercio Professioni Ordinistiche Palermo –. Attraverso il nostro dipartimento di diritto immobiliare e il progetto Moving to Italy, sviluppato dopo la pandemia, abbiamo osservato una trasformazione della domanda: sempre più stranieri scelgono la Sicilia non soltanto per acquistare una casa, ma per trascorrervi lunghi periodi, lavorare o trasferirsi stabilmente. Il patrimonio immobiliare, la qualità della vita e il miglioramento dei collegamenti internazionali rappresentano importanti fattori di attrattività. Per trasformare questo interesse in sviluppo economico occorre però offrire servizi professionali qualificati”.

Una rete di professionisti per gli investitori esteri

Proprio per accompagnare la clientela straniera, durante l’evento è stato presentato il progetto promosso da Confcommercio Professioni Ordinistiche Palermo per creare una rete multidisciplinare di avvocati, notai, commercialisti, architetti e ingegneri con competenze linguistiche ed esperienza internazionale.

“La missione di Confcommercio è mettere in rete queste professionalità, valorizzarle, fare sistema, creare fiducia e costruire collaborazioni capaci di intercettare nuove opportunità di sviluppo – ha sottolineato Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo –. È questo il valore più autentico dell’associazionismo: trasformare le competenze individuali in una forza collettiva, capace di attrarre investimenti e generare crescita e benessere per il territorio”.

All’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese, hanno preso parte tra gli altri la presidente di Fondazione Sicilia Maria Concetta Di Natale, il presidente della Fondazione Chiazzese Raffaele Bonsignore, l’assessore comunale alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, Federico Cosenz (Corpo Consolare di Palermo), Mauro Pantina (Ordine degli Architetti), Donato Di Donna (Palermo Mediterranea) e l’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino, che ha illustrato le misure della Regione per incentivare gli investimenti esteri nell’Isola