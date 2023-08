E’ morto prematuramente a 61 anni

Palermo dice addio ad uno dei suoi avvocati tra i più in vista, Maurizio Argento. Il suo cuore ha cessato di battere questa notte a 61 anni, a causa di una serie di patologie. Combatteva contro una malattia e in più aveva delle problematiche di tipo cardiaco. Lascia la moglie Antonella Volante e due figli, anche loro entrambi avvocati, Alice e Andrea. L’ordine, tanti colleghi e amici lo hanno sempre definito un uomo sempre gentile e disponibile, nella vita professionale come in quella privata.

Di cosa si occupava

Lo studio legale dell’avvocato Maurizio Argento si è occupato del diritto civile, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. In particolare era specializzato nel contenzioso ereditario e sulla proprietà oltre che alle questioni relative al recupero crediti al diritto di famiglia, ai diritti del consumatore, al diritto del lavoro, ma anche in materia di privacy e antiriciclaggio.

Tanti messaggi di cordoglio

Tantissimi i messaggi di cordoglio per esprimere dolore per la morte dell’avvocato Maurizio Argento. In primis quello dell’Ordine degli Avvocati di Palermo: “E’ stato un avvocato vero, che ha sempre messo a disposizione della comunità giuridica la sua altissima professionalità, con abnegazione e passione per il buon funzionamento della macchina giudiziaria”. “Collega e amico di molti di noi, – scrive l’Unione Avvocatura Siciliana – che con la sua grande signorilità ha dato lustro all’avvocatura palermitana. Sia nello svolgimento della professione che nell’espletamento delle funzioni di consigliere dell’ordine degli avvocati”.

L’associazione di categoria di cui ha fatto parte

“La sua passione per la giustizia, la sua dedizione alla professione legale e il suo spirito guida rimarranno sempre nei nostri cuori – aggiunge Jus Associazione Giuridica -. L’avvocato Argento è stato non solo un grande e valente avvocato, ma anche un mentore per molti di noi. Il suo contributo alla nostra associazione e alla comunità legale nel suo ruolo di consigliere dell’ordine è incancellabile. La sua assenza lascerà un vuoto incolmabile, ma continueremo a onorare il suo lascito attraverso il nostro impegno costante. Riposa in pace, caro amico. La tua eredità vivrà attraverso tutti coloro che hai ispirato lungo il cammino”.

