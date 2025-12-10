E’ scattato all’alba di oggi un maxi blitz condotto dalla polizia di Stato su delega della Procura della Repubblica della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Direzione Distrettuale Antimafia.

L’operazione della squadra mobile

Il blitz è stata condotto dalla squadra mobile della Polizia di Palermo che ha dato seguito ad una imponente operazione antimafia ed antidroga, procedendo all’esecuzione di provvedimenti giudiziari con cui sono state applicate misure restrittive a carico di un totale di ben cinquanta persone.

Le accuse

Agli indagati, raggiunti dai provvedimenti restrittivi della libertà, sono state notificate varie accuse. Tutti sono ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e spaccio delle medesime.

Notizia in aggiornamento