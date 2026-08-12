I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo, con i militari delle Compagnie di Palermo-San Lorenzo e Palermo-Piazza Verdi e con i cani antidroga nel corso di una perquisizione tra i casermoni dello Zen hanno trovato armi e droga.

In un garage in via Agesia di Siracusa sono state trovate una pistola Beretta modello 34 con matricola abrasa, fornita di 3 caricatori e 29 proiettili calibro 7,65, oltre a 2 ciclomotori elettrici rubati.

In un garage di via Costante Girardengo sono stati sequestrati 228 involucri di hashish, un panetto della stessa sostanza, 30 dosi di marijuana.

In un sottoscala in via Rocky Marciano sono state trovate altre 52 dosi di hashish e 18 dosi di cocaina. Infine in una rivendita di frutta e verdura abusuva, tra via Fausto Coppi e via Gino Zappa, sono state rinvenute 2 casse con 701 artifizi pirotecnici di varia tipologia, per un peso di circa 2,4 chilogrammi. Un giovane 20 enne, infine è stato arrestato perché trovato in possesso di dosi di marijuana e hashish.

L’attività ad alto impatto, finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e alla ricerca di armi ed esplosivi detenuti illegalmente, si è concentrata nei quartieri cittadini “Tommaso Natale”, “Zen 1” e “Zen 2”.

Tutto il materiale stupefacente recuperato verrà inviato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per le necessarie analisi chimiche e tossicologiche.