Indaga la polizia

Una nuova vetrina sfondata e un altro furto in pieno centro a Palermo. urto da 5 mila euro alla Rinascente.

Qualcuno è entrato in azione nella notte, intorno alle 4.30, prendendo a pietrate una vetrina dello store di via Roma per rubare gioielli e orologi.

I ladri sarebbero poi stati sorpresi dall’allarme che li ha costretti alla fuga prima che potessero prendere altra merce.

Sull’episodio indaga la polizia che però non potrà contare sulle immagini delle telecamere di sicurezza. Il negozio nella centralissima via Roma infatti non è dotato di sistema di videosorveglianza esterno.

Stamattina, prima ancora che la Rinascente aprisse, è intervenuta una squadra di operai per tappare i tre fori aperti dai ladri per mettere dentro le mani e arraffare gli oggetti preziosi.

Negli scorsi mesi un altro negozio è stato preso di mira dai ladri. In quell’occasione però utilizzando un modus operandi diverso: per aprirsi un varco da Gucci i ladri hanno utilizzato un’auto come ariete per mandare in frantumi la vetrina e rubare borse e accessori per un valore totale di diverse migliaia di euro. Anche in questo caso le indagini sono condotte dalla polizia.