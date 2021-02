Le indagini degli agenti del commissariato porta nuova

Sono stati scoperti gli autori di un grosso furto in casa di una donna di 80 anni a Palermo da 100 mila euro avvenuto ad ottobre dello scorso anno.

Le indagini sono state condotte dai poliziotti del commissariato Porta Nuova che hanno eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare.

In carcere sono finiti Vincenzo Schiacchitano, 45 anni, Paolo Palazzo di 55 anni e Daniele Barone, 33 anni. Ai domiciliari M.M. di 31 anni. Secondo quanto accertato dagli agenti il piano era ben congeniato.

Il 7 gennaio l’anziana è uscita da casa. Quando stava per rientrare è stata bloccata da due giovani che la informavano che la sua auto era stata danneggiata da un motociclista. I due giovani conoscevano la signora per alcuni lavori svolti nell’appartamento. Il motociclista anche lui complice si è mostrato subito disponibile a riparare l’auto. Sono iniziate una serie di telefonate ad amici carrozzieri per riparare l’auto.

Il tempo perso per questo diversivo ha consentito ad altri due complici di proseguire a svaligiare l’appartamento. La refurtiva è stata in parte recuperata e riconsegnata. Sono in corso indagini per ritrovare gli oggetti mancanti.

I poliziotti hanno studiato per giorni le immagini raccolte dalle telecamere puntate sul luogo di stazionamento della vittima e dei malviventi, in occasione del finto incidente e quelle limitrofe all’appartamento “svuotato”, hanno memorizzato i volti dei protagonisti della vicenda e le targhe dei mezzi usati per raggiungere ed allontanarsi dai luoghi dei reati.

E’ stato possibile, quindi, ricostruire praticamente tutti i passaggi di un furto studiato dai ladri in ogni suo dettaglio, dalle fasi preparatorie a quelle successive.

I quattro sono stati identificati e catturati in diverse circostanze, nei loro quartieri di residenza, “Porta Nuova”, “Colonna Rotta” e “S.Maria di Gesù”.