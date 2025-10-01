I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato un uomo e sequestrato una piantagione con 1.600 piante di marijuana a Partinico. Sotto sequestro anche 70 chili circa di cannabis, già pronti per essere spacciati.









I controlli sono scattati in un casolare. Qui i militari hanno fatto irruzione e trovato tutto il necessario per la lavorazione e l’essicazione delle piante di canapa, costituito da lampade ad alta intensità, deumidificatori, condizionatori e macchinari per la separazione delle infiorescenze dagli arbusti.

La piantagione nascosta in un uliveto, con le 1600 piante del peso di 4 tonnellate. La sostanza ricavata immessa sul mercato avrebbe fruttato profitti per 3 milioni di euro. I contatori dell’Enel erano stati manomessi consentendo un illecito risparmio sul consumo di energia per 250 mila euro. L’uomo si trova ai domiciliari accusato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti oltre che di furto aggravato di energia elettrica.

L’operazione rientra nel quadro delle attività di contrasto ai traffici illeciti e alla diffusione di sostanze stupefacenti che la Guardia di Finanza conduce quotidianamente nella provincia palermitana per la tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini