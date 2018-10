Operazione dei Falchi della Squadra Mobile

La Polizia di Stato ha scoperto e sequestrato una piantagione indoor di marijuana, ricavata in due stanze in una villa abitata da un nucleo familiare palermitano, in corso dei Mille a Palermo.

Dopo la perquisizione è stato arrestato Salvatore Mazza, 23 anni accusato di coltivazione di droga. L’operazione antidroga e la perquisizione sono state condotte dai Falchi della Squadra Mobile. La serra è stata realizzata in un ampio magazzino di pertinenza della villa.

Nel locale sono state trovate 96 piante alte un metro e 40. In una seconda stanza sono stati trovati 87 vasi di marijuana e 3 chilogrammi e mezzo di sostanza già essiccata e pronta per essere venduta.

I locali avevano tutta la strumentazione per far crescere le piante. La serra era allacciata abusivamente alla rete elettrica. In un armadio gli agenti di polizia hanno trovato 39 cartucce per fucile e una cassaforte con dentro 51 mila euro. Droga, cartucce e soldi sono stati sequestrati.