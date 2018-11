I carabinieri hanno arrestato cinque persone per una rissa scoppiata a Monreale (Pa). Per futili motivi tre fratelli G.C. di 36 anni, G.C. di 35 anni e C.C. di 33 anni si sono picchiati in Fondo Pasqualino, frazione di Aquino con due giovani D.M. di 27 anni e G.R. di 30 anni.

La scazzottata è stata sedata non senza difficoltà dai militari intervenuti in massa. I cinque sono stati medicati dai sanitari del 118 e portati agli arresti domiciliari.

Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto per tutti i domiciliari tranne per G.R. a cui è stato notificato il provvedimento dell’obbligo di dimora.