Rissa tra giovani al Belvedere tra giovani a Termini Imerese luogo della movida, frequentato da tantissimi giovani. Due ragazzi di 20 anni e 24 anni per cause in corso di accertamento tra la notte di venerdì e sabato hanno iniziato a picchiarsi. Pochi minuti dopo è stato il caos. Con l’intervento di altri giovani i due sono stati separati.

Sembrava tutto tornato alla normalità, quando uno dei giovani è tornato al Belvedere con una pistola a salve, ben visibile nella sua mano, dirigendosi verso la persona con la quale aveva precedentemente litigato.

A quel punto le persone presenti sul posto, perlopiù giovani, alla vista della pistola, colti dal panico e dalla paura, hanno creato il panico e sono scappati diffondendosi velocemente nella zona, cercando riparo. Nei momenti concitati non è esploso alcun colpo e il ventiquattrenne termitano è poi andato via con uno scooter facendo perdere le sue tracce e nessuno è rimasto ferito.

Il fatto è stato immediatamente segnalato alle forze dell’ordine. Sul caso sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Termini Imerese che hanno subito avviato le indagini ed anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza della zona sono risaliti al responsabile e lo hanno arrestato.