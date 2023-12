Maxi rissa con colpi d’arma da fuoco esplosi tra via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia la scorsa notte nei pressi del locale Berlin a Palermo. Attorno alle 3 di notte numerosi residenti hanno sentito distintamente dei colpi d’arma da fuoco esplosi. In strada tanti giovani e alcuni che si sarebbero picchiati.

Pochi minuti, sei o sette colpi d’arma da fuoco. Poi chi ha sparato sarebbe fuggito via a bordo di una moto Honda Sh. Sono arrivati decine di carabinieri, ma della rissa non c’era più traccia. Sarebbero state acquisite diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di ricostruire quanto successo.

Auto danneggiate poco distante

Non distante dal luogo della rissa nella zona di via Quintino Sella ci sono due vetture parcheggiate danneggiate. Da comprendere se i due episodi sono collegati. “Prima o poi in questa zona accadrà qualcosa di ancora più grave – dicono i residenti – Soprattutto nel weekend succede di tutto. Ma sembra che nessuno comprenda la gravità della situazione”.

Numerose le segnalazioni arrivate al 112 seguite dall’intervento delle pattuglie del Nucleo radiomobile che però non hanno trovato la strada quasi deserta. Stando alle immagini riprese da un residente e ai primi rilievi dei carabinieri, i colpi esplosi sarebbero stati almeno cinque – come i bossoli ritrovati – e alcuni sarebbero stati esplosi ad altezza d’uomo. Per chiarire questi dettagli bisognerà però attendere i rilievi dei militari della Sezione investigazioni scientifiche che hanno eseguito gli esami balistici. Al vaglio anche altre immagini riprese da alcune telecamere.

L’allarme violenza di strada

L’allamre risse e violenza di strada cresce a palermo. Sono numerosi gli episodi segnalati dalla scorsa estate.La notte dello scorso 16 novembre, uno dei luoghi più frequentati della movida cittadina, piazza Sant’Anna e le sue immediate adiacenze, si è trasformato per pochi minuti in teatro di scontri violenti e disordini tra un folto numero di giovani.

Sin da subito, la polizia di Stato ha identificato alcuni partecipanti alla rissa. Ancora una volta si sono rivelate determinanti le telecamere di zona, le cui registrazioni hanno consentito di risalire ai responsabili degli scontri. Quattro soggetti, di età compresa tra i 17 ed i 23 anni, denunciati per rissa aggravata.

