La rissa in piazza Sant’Anna a Palermo, denunciati quattro giovani

Ignazio Marchese di

25/11/2023

La notte dello scorso 16 novembre, uno dei luoghi più frequentati della movida cittadina, piazza Sant’Anna e le sue immediate adiacenze, si è trasformato per pochi minuti in teatro di scontri violenti e disordini tra un folto numero di giovani.

Sin da subito, la polizia di Stato ha identificato alcuni partecipanti alla rissa.

Ancora una volta si sono rivelate determinanti le telecamere di zona, le cui registrazioni hanno consentito di risalire ai responsabili degli scontri.

Quattro soggetti, di età compresa tra i 17 ed i 23 anni, denunciati per rissa aggravata.

Pugni e sgabelli che volano: ancora un episodio di movida violenta in una delle zone più calde del centro storico. E’ successo la scorsa notte nel tratto di piazza Sant’Anna ad angolo con via Cagliari. Le immagini riprese da un testimone (filmato pubblicato da Sicilia Vhs).

Continuano le risse a Palermo

Continuano le indagini per la maxi rissa tra due famiglie a Palermo, avvenuta nella zona di viale Lazio. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, due nuclei familiari si sono scontrati dopo avere appreso che una ragazza di 20 anni era incinta. L’incontro che doveva essere chiarificatore è avvenuto dentro Villa Costa, nella zona di via Empedocle Restivo. Incontro che da chiarificatore evidentemente non è stato, o almeno non è andata come si sperava.

Le urla e le botte

In tanti hanno sentito le urla tra i due gruppi di persone che rischiava di trasformarsi da minacce in aggressioni e percosse. Sono intervenuti sette equipaggi di polizia e un’ambulanza del 118.

Gli agenti hanno impiegato un po’ per cercare di capire cosa stesse succedendo e per riportare la calma tra i due nuclei familiari.

I due giovani che vivono in periferia, avrebbero iniziato una relazione contro la volontà dei genitori.

Sia la ventenne che il giovane compagno, dopo aver scoperto che lei aspettava un bambino, si sarebbero allontanati dalle rispettive abitazioni per andare a vivere insieme. Per questo la volontà di fare incontrare le due famiglie. Incontro finito in rissa.

I precedenti di risse tra famiglie

Come immaginabile, non è certo il primo caso di risse tra famiglie. A volte anche imparentate, come successo qualche settimane fa in via del Vespro, non lontano dall’ospedale Policlinico a Palermo. Urla, calci e pugni tra due uomini hanno svegliato i residenti che hanno chiamato la polizia.

L’aggressione è avvenuta in due momenti. Durante la rissa i due uomini sono arrivati alla mani. La peggio l’ha avuta la moglie di uno dei due che per cercare di dividerli è scivolata sbattendo il volto e procurandosi una ferita al labbro. Sono intervenute tre volanti di polizia e due ambulanze del 118 inviate a scopo precauzionale. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno ascoltato alcune delle persone coinvolte e altri residenti che avrebbero assistito alla scena. Circa un’ora dopo la situazione è tornata alla normalità.

Nuova maxi rissa a Sferracavallo, volano sedie in piazza, un ferito

Qualche giorno fa la storia si è ripetuta nella borgata marinara di Sferracavallo: lanci di sedie, caos e zuffe si sono verificati ieri durante la serata “i quaranta che ballano i novanta” presso piazza Beccadelli, uno spettacolo di musica anni 90.

Questa volta tra i protagonisti della rissa sono ambulanti. Non si conoscono momentaneamente le cause della contesa che ha avuto inizio ieri sera durante l’evento musicale; la rissa inizialmente ha coinvolto ambulanti abusivi presenti presso la piazza poi ha interessato anche un ristoratore. Il lancio delle sedie e dei tavolini ha di fatti colpito la testa di un abusivo causandogli un taglio alla nuca. A documentare l’ennesima rissa ci sarebbe un video girato da uno dei partecipanti.

Nuovi disordini che rendono sempre di più Sferracavallo bisognosa di maggior controllo e sicurezza. I residenti già il 5 maggio scorso hanno fatto richiesta del servizio “Alto impatto” da attivare presso il borgo marinaro; un presidio che supporterebbe la polizia municipale nella gestione dell’ordine pubblico e della viabilità.