Maxi rissa tra due famiglie a Palermo nella zona di viale Lazio. Due nuclei familiari si sono scontrati dopo avere appreso che una ragazza di 20 anni era incinta. L’incontro che doveva essere chiarificatore è avvenuto dentro Villa Costa nella zona di via Empedocle Restivo.

In tanti hanno sentito le urla tra i due gruppi di persone che rischiava di trasformarsi da minacce in aggressioni e percosse. Sono intervenuti sette equipaggi di polizia e un’ambulanza del 118.

Gli agenti hanno impiegato un po’ per cercare di capire cosa stesse succedendo e per riportare la calma tra i due nuclei familiari.

I due giovani che vivono in periferia, avrebbero iniziato una relazione contro la volontà dei genitori.

Sia la ventenne che il giovane compagno, dopo aver scoperto che lei aspettava un bambino, si sarebbero allontanati dalle rispettive abitazioni per andare a vivere insieme. Per questo la volontà di fare incontrare le due famiglie. Incontro finito in rissa.