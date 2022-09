L'inferno dentro la discoteca

Sono stati veri e propri momenti di follia e di paura all’interno della discoteca Isound in via dell’Arsenale a Palermo dove un gruppo di giovani ha partecipato a una maxi rissa sorta per motivi fino a ora sconosciuti. Il bilancio dei feriti parla di una ragazza colpita al volto e ricoverata in ospedale ma il bilancio potrebbe essere più grave. Intanto la polizia indaga sulla rissa avvenuta all’interno del locale di via dell’Arsenale, nella zona dei cantieri navali.

Cosa ha scatenato la rabbia generale?

Gli investigatori ipotizzano il classico “sguardo di troppo” o forse una questione legata ad alcune bottiglie di alcol. Non si conoscono ancora i reali motivi che hanno spinto un folto gruppo di giovani a darsele di santa ragione generando veri e propri attimi di panico tra i clienti all’Isound di via dell’Arsenale dove la polizia è intervenuta per sedare una mega rissa in cui sono rimaste coinvolte una ventina di persone.

L’inferno dentro la discoteca

In pochi attimi è avvenuto l’inferno dentro il locale dove, ad avere la peggio, stando alle prime informazioni, è stata una ragazza colpita al volto. La giovane, dopo l’arrivo in ospedale e le cure da parte dei sanitari, è stata dimessa con una prognosi di h giorni. Secondo il racconto di alcuni presenti, la serata si stava svolgendo in maniera tranquilla quando, per cause non del tutto chiare, è scoppiata la discussione generata poi in una mega rissa. “Alcuni hanno tirato fuori dei coltellini – racconta la giovane rimasta ferita -, altri utilizzavano delle bottiglie di vetro rotte. In pochi secondi sono arrivate altre persone e la situazione è andata fuori controllo”.

Indaga la Polizia di Stato

La sicurezza in servizio nel locale avrebbe cercato di contenere i facinorosi, in attesa dell’arrivo della polizia che alla fine è riuscita a riportare la situazione alla calma. Le indagini non sono finite e i poliziotti stanno cercando di ricostruire l’accaduto dopo aver raccolto la testimonianza di alcuni presenti. Sotto analisi ci sono anche alcune immagini delle telecamere del circuito di videosorveglianza interno del locale ma anche quelle ripresa dagli impianti installati nella zona.

Le prime ricostruzioni

A ricostruire alcune fasi della rissa sono stati alcuni giovani, presenti la scorsa notte insieme a più di un centinaio di persone nel locale che si trova nella zona dei cantieri navali. La serata poteva finire molto male. Era all’incirca l’una e tutto sembrava procedere tranquillamente. All’improvviso un gruppo di ragazzi sulla ventina ha iniziato a litigare. A quanto pare tutto per delle bottiglie di alcol. Alcuni hanno tirato fuori dei coltellini, altri utilizzavano delle bottiglie di vetro rotte. In pochi secondi sono arrivate altre persone e la situazione è andata fuori controllo. Il personale della sicurezza avrebbe cercato di limitare i danni in attesa dell’arrivo delle volanti di polizia, intervenute insieme alle ambulanze del 118.