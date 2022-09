Maxi rissa nella discoteca Isound in via dell’Arsenale a Palermo. Un gruppo di ragazzi si sono picchiati per futili motivi. Alcuni di loro hanno lanciato alcune bottiglie di vetro. Alcuni sono rimasti feriti. La più grave una ragazza ferita al volto è trasportata in ospedale.

Le indagini sono condotte dalla polizia che stanno sentendo i titolari della discoteca e stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire ai responsabili della rissa. La ragazza con una ferita al volto non è in gravi condizioni ed è stata dimessa qualche ora dopi: secondo quanto ricostruito, ha una prognosi di sei giorni.

La ricostruzione

A ricostruire alcune fasi della rissa sono stati alcuni giovani, presenti la scorsa notte insieme a più di un centinaio di persone nel locale che si trova nella zona dei cantieri navali.

La serata poteva finire molto male. Era all’incirca l’una e tutto sembrava procedere tranquillamente. All’improvviso un gruppo di ragazzi sulla ventina ha iniziato a litigare. A quanto pare tutto per delle bottiglie di alcol. Alcuni hanno tirato fuori dei coltellini, altri utilizzavano delle bottiglie di vetro rotte. In pochi secondi sono arrivate altre persone e la situazione è andata fuori controllo. Il personale della sicurezza avrebbe cercato di limitare i danni in attesa dell’arrivo delle volanti di polizia, intervenute insieme alle ambulanze del 118.

Il precedente di Catania

La Polizia di Stato di Catania questa notte ha eseguito una ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Catania, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 5 persone.

Le accuse della procura di Catania

I 5 indagati devono rispondere, a vario titolo, dei reati di rissa e lesioni personali, aggravate dall’uso di armi, detenzione e porto in luogo pubblico di più armi comuni da sparo. Tra le accuse mosse dalla procura etnea anche i maltrattamenti in famiglia e il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede.

La rissa in discoteca e la sparatoria

Le indagini riguardano la rissa degenerata in sparatoria all’uscita della nota discoteca del Porto, lo scorso 21 aprile, in cui era rimasto ferito un giovane di 18 anni e il danneggiamento delle vetrine di alcuni esercizi commerciali.

Momenti di tensione a Palermo

Momenti di tensione e rissa a febbraio davanti alla discoteca Payone di via dei Nebrodi, a Palermo. Nel corso di una serata privata organizzata dal locale un gruppo numeroso di giovani voleva entrare, ma la sala era già piena, nei limiti di capienza imposti dalle norme anticovid, e il gestore e i buttafuori hanno fatto presente che non era possibile l’ingresso.