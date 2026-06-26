Maxi rissa la scorsa notte nella isola pedonale di via Maqueda. Si sono fronteggiati alcuni commercianti bengalesi e alcuni tunisini. I cittadini stranieri si sono affrontati a colpi di bastoni, calci e pugni. Non è chiaro il motivo della rissa. Alcuni giorni fa un giovane tunisino è stato portato via dalla polizia. E’ stato trovato con addosso alcune dosi di droga. Poche ore dopo era stato rimesso in libertà.

Il giovane sarebbe stato uno dei protagonisti della rissa. Sono arrivati in massa polizia e carabinieri. E’ stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 per medicare i feriti.

I residenti chiedono il poliziotto di quartiere

“Fino a quando c’era il poliziotto di quartiere anche questo tratto abbandonato della zona pedonale era tornato vivibile – dicono i residenti – non c’erano state più risse e gli spacciatori che presidiano la zona erano spariti. Da alcuni giorni il presidio di polizia non c’è più e sono tornati di nuovo alla carica questi giovani che hanno sempre atteggiamenti violenti e tendono a controllare la zona”.

Antonio Nicolao, vicepresidente di circoscrizione

“Da quando il presidio è venuto meno lo spicchio di strada è ritornato terra di nessuno. A dirlo è Antonio Nicolao vicepresidente della prima Circoscrizione – per diversi mesi dopo le richiesta al prefetto e al questore, di un presidio delle forze dell’ordine in modalità presidiante aveva finalmente portato regole e sicurezza nel sito, i residenti, i commercianti e i turisti avevano ritrovato serenità. Ma purtroppo i fatti di cronaca accaduti in altri quartieri probabilmente hanno fatto spostare l’attenzione della prevenzione.

Ma questo fazzoletto di strada non può restare in balia di chi vuole vivere, sparando, accoltellando, spacciando e importunando i turisti, non è accettabile basare la prevenzione sulla presenza delle telecamere quelle sono utili dopo, per le indagini, ma ciò che serve in via Maqueda tra via del bosco e piazza Sant’Antonino è la prevenzione con la presenza delle forze dell’ordine, e l’ennesima rissa di ieri sera ci ricorda quanto fragile sia la convivenza tra le numerose realtà multietniche e quanto sia indispensabile il presidio proprio per evitare il ripetersi di quello che è già successo più volte. E per questo che lancio un appello al prefetto e al questore conclude Nicolao si dispongano nuovamente i turni di presidio nel sito in questione”.