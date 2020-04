Tre denunciati dalla polizia

Maxi rissa ieri pomeriggio in via Veneziano ad angolo in via Villa Florio a Palermo. Marito e moglie si separano durante la convivenza per l’emergenza Covid 19 e l’uomo torna dalla madre portandosi dietro la carta prepagata del reddito di cittadinanza.

La donna rimasta senza soldi insieme ad un’amica si è diretta a casa della madre dell’ex marito per chiedere conto e ragione.

Una spedizione punitiva che è sfociata in una maxi rissa con tanto di colpi di catena e colpi di cacciavite.

La donna è rimasta ferita alla testa, mentre l’auto una Fiat 500 e la scooter Piaggio Liberty del marito sono stati danneggiati. Nella rissa sono rimaste coinvolte diverse persone tra cui la madre del marito. I tre sono stati identificati e denunciata dalla polizia che è arrivata in massa per riportare la calma.

La donna è stata portata all’ospedale Policlinico mentre la madre all’ospedale Ingrassia. Il marito è stato medicato dai sanitari del 118.