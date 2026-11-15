Un vero e proprio arsenale nascosto in garage e oltre tre chili di cocaina custoditi in camera da letto. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Palermo Piazza Verdi, supportati dai Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un cinquantanovenne palermitano incensurato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi clandestine e possesso abusivo di munizioni.

Il blitz è scattato nel quartiere Sperone. Gli investigatori, impegnati in specifici servizi di osservazione e appostamento, avevano notato un insolito viavai di persone nei pressi dell’abitazione dell’uomo, dettagli che hanno fatto scattare la perquisizione domiciliare.

Decisivo si è rivelato il fiuto del cane antidroga Vera, che ha puntato con insistenza verso l’armadio della camera da letto. All’interno i militari hanno trovato una busta con tre confezioni di cocaina per un peso complessivo superiore ai tre chilogrammi.

Le verifiche sono state estese al garage attiguo all’immobile, di proprietà dello stesso indagato. Nascosti in una cassettiera e in un mobiletto, gli operanti hanno scoperto due pistole con matricola abrasa – una semiautomatica calibro nove completa di caricatore con dieci colpi e un revolver .357 Magnum – insieme a novanta cartucce di diverso tipo racchiuse in un involucro di plastica.

Lo stupefacente, le armi e le munizioni sono stati sequestrati. Le pistole saranno inviate al Ris di Messina per gli accertamenti tecnico-balistici e dattiloscopici, finalizzati anche a verificare l’eventuale utilizzo in episodi delittuosi precedenti, mentre la droga è stata affidata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere presso la casa circondariale Pagliarelli di Palermo.