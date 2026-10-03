La Polizia di Stato ha rinvenuto e sequestrato oltre ventuno chili di stupefacenti nel quartiere Falsomiele, all’interno di un’area urbana sottoposta a mirati controlli per il contrasto allo spaccio al minuto e al traffico illecito.

Il blitz è stato condotto dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nell’ambito di servizi mirati al controllo del territorio. Gli agenti hanno concentrato l’attenzione su alcuni complessi residenziali di via Albiri, ispezionando i locali tecnici delle palazzine.

All’interno di uno di questi spazi, nascosta tra materiale di risulta e cumuli di detriti, i poliziotti hanno scoperto una borsa della spesa contenente quindici panetti termosaldati di cocaina, per un peso complessivo di 21,466 chilogrammi, oltre a un ulteriore panetto di hashish del peso di 100 grammi.

Le operazioni di ricerca sono state supportate dal fiuto delle unità cinofile della Questura, che hanno permesso di bonificare accuratamente i locali. L’intero quantitativo di droga è stato posto sotto sequestro a carico di ignoti, mentre sono in corso ulteriori accertamenti investigativi per risalire ai responsabili della custodia e ai canali di rifornimento per le piazze di spaccio cittadine.