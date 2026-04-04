Maxi incidente in corso Finocchiaro Aprile a Palermo. Un automobilista è finito su alcune auto parcheggiate. Quattro i mezzi coinvolti e tre feriti trasportati in ospedale. L’incidente si è verificato all’alba non distante dal tribunale di Palermo.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi la strada è stata transennata. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale. Il traffico in zona è paralizzato. Sono in corso i controlli alcolemici e tossicologici sull’automobilista che ha provocato l’incidente.