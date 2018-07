Lunedì alle 21 nel cortile Maqueda di Palazzo Reale

In occasione della prima delle due serate dedicate a R Patrona, omaggio a Santa Rosalia, lunedì 9 luglio dalle ore 21 dal cortile Maqueda di Palazzo Reale sarà proiettato in diretta lo spettacolo teatrale rievocativo della Patrona di Palermo su un maxi schermo allestito a piazza Monte di Pietà.

Lo spettacolo, promosso dall’Assemblea Regionale Siciliana e dalla Fondazione Federico II e prodotto dall’Associazione Culturale Kleis, rievocherà la tradizione dei cantori ciechi cuntata da Salvo Piparo e da Costanza Licata che interpreta la romita Rosalia.

Piazza Monte di Pietà accoglierà, gratuitamente, tutti coloro i quali vorranno assistere allo spettacolo dalle 21 di lunedì 9 luglio prossimo.

La scelta del luogo non è casuale: proprio lì a piazza Monte di Pietà si trova la più antica edicola votiva di Santa Rosalia. Posta nel 1624 sul prospetto di un edificio, vicino all’oratorio di Santo Stefano e conserva l’immagine della Santa in estasi dentro una cornice marmorea di forme classiche.

Oggi, a distanza di secoli, si suole affermare che non c’è festa a Palermo se non si fa il festino a Monte di Pietà e dunque anche lo spettacolo dedicato a Santa Rosalia non poteva che arrivare fin lì.