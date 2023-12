Il nuovo ristorante McDonald’s di Palermo, situato lungo via Emerico Amari 160, aprirà domani, sabato 30 dicembre; nel locale lavoreranno 60 persone.

Il ristorante è completo di McCafé, luogo ideale per una colazione o una pausa che offre ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno.

Come sarà il nuovo locale

Il ristorante ha 253 posti a sedere tra interno ed esterno. È inoltre dotato di kiosk digitali grazie ai quali è possibile ordinare in autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando le quantità degli ingredienti. Una volta effettuato l’ordine ai kiosk, il cliente si può accomodare dove desidera, aspettando che i prodotti acquistati gli vengano serviti al tavolo direttamente dal personale McDonald’s. L’ordine può essere effettuato e gustato presso il ristorante anche richiedendolo direttamente dal proprio tavolo tramite app. È previsto anche uno spazio dedicato ai bambini in sala per intrattenerli durante la loro permanenza. Il nuovo ristorante di Palermo sarà aperto tutti i giorni dalle 07:30 alle 24:00; nel locale, sarà attivo anche il servizio di McDelivery.

Come sarà il nuovo punto vendita

Il prossimo Mc Donald’s del centro come detto dovrebbe essere di nuovissima generazione. Grazie al metodo Eotf (che è l’acronimo di “experience of the future”) il fast food sarà proiettato verso una nuova era della ristorazione: preparazione di hamburger e patatine sul momento, monitor attraverso cui ordinare e casse automatiche per robotizzare i processi di vendita.

Il nuovo locale sarà su un unico piano stavolta e, al contrario dell’attuale al civico 23 di piazza Castelnuovo, avrà un’area superiore ai 600 metri quadri. Gli 80 dipendenti, tra manager, direttori, cuochi e operatori, saranno assorbiti integralmente tra il nuovo punto vendita e gli altri presenti in città, cui saranno smistati i dipendenti formati secondo il vecchio metodo. Non è escluso dunque che, per tali ragioni, l’azienda procederà anche a nuove assunzioni.

Like this: Like Loading...