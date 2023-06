Il nuovo McDonald’s sarà in via Emerico Amari, al posto dello storico cinema Multisala Politeama che chiude così ad passo dal traguardo dei cento anni di attività. Come anticipato da Federica Virga su PalermoToday, per (quasi) un secolo i locali al civico 160 di via Amari hanno sempre ospitato una sala cinematografica, oggi “chiusa per lavori”. Ma ora al suo posto, negli oltre 1.200 metri quadrati di spazio tra pianterreno e galleria, traslocherà il fast food americano che ha bisogno di adeguarsi agli standard innovativi.

Il nuovo McDonald’s

Tra i motivi dell’abbandono della sede di piazza Castelnuovo, si legge su Palermotoday, la necessità di uno spazio superiore ai 600 metri quadrati. Secondo quanto appreso, la catena statunitense avrebbe firmato un accordo trentennale. Quindi ci saranno i lavori di ristrutturazione e trasformazione dell’immobile, per un’apertura che avverrà nei prossimi mesi.

La chiusura e la nuova apertura

La chiusura dovrebbe avvenire entro la fine dell’estate. Mc Donald’s tuttavia non abbandonerà Palermo, anzi è in programma un altro modernissimo punto vendita, con la previsione di una nuova apertura: Palermo Nicoletti, in zona Tommaso Natale, che, se tutto confermato, dovrebbe aprire le porte quest’estate. Si parla anche di un locale sempre in centro, in via Amari, ma anche qui non ci sono ancora certezze e si parla sul campo delle ipotesi.

Come sarà il nuovo punto vendita

Intanto il prossimo Mc Donald’s del centro come detto dovrebbe essere di nuovissima generazione. Grazie al metodo Eotf (che è l’acronimo di “experience of the future”) il fast food sarà proiettato verso una nuova era della ristorazione: preparazione di hamburger e patatine sul momento, monitor attraverso cui ordinare e casse automatiche per robotizzare i processi di vendita.

Il nuovo locale sarà su un unico piano stavolta e, al contrario dell’attuale al civico 23 di piazza Castelnuovo, avrà un’area superiore ai 600 metri quadri. Gli 80 dipendenti, tra manager, direttori, cuochi e operatori, saranno assorbiti integralmente tra il nuovo punto vendita e gli altri presenti in città, cui saranno smistati i dipendenti formati secondo il vecchio metodo. Non è escluso dunque che, per tali ragioni, l’azienda procederà anche a nuove assunzioni.

Like this: Like Loading...