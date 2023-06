Arbusti posizionati solo qualche giorno fa

Le piante sono state posizionate solo da qualche giorno ma risultano già secche. Succede in via Amari, nel cuore del centro di Palermo. Luogo nel quale l’Amministrazione Comunale, nelle scorse settimane, ha avviato il posizionamento del nuovo arredo urbano per accogliere i turisti. Panchine, sedute ma soprattutto verde, con alberelli di vario tipo posizionati in quella che dovrebbe costituire una sorta di “rambla” della città.

Via Amari, le piante sono appassite





Ma se non metti l’acqua, si sa, la pianta appasisce. E così è avvenuto a qualche alberello posizionato in alcuni vasi nei pressi del teatro Politeama. A segnalarlo alla nostra redazione è un residente che, nella giornata di ieri, ha immortalato in un paio di scatti le foglie dell’arbusto appassite ed ingiallite. “In queste città si mettono le cose e poi si lasciano a sè stesse – dichiara S.M., residente della zona -. Se metti le piante, ci vuole qualcuno che gli metta l’acqua. E ancora non c’è il classico caldo torrido estivo. Il rischio che fra una ventina di giorni siano già appassite”.

Il centro città prova a rifarsi il look

Lavori, quelli in corso in centro, che rientrano nell’ambito del progetto “Palermo On Foot“, che mira a valorizzare e riqualificare le aree pedonali del centro del capoluogo siciliano. Si tratta quindi di un restyling di quello che formalmente è il biglietto da visita per i turisti, in particolare per i crocieristi che arrivano dal porto. Lavori di cui la nostra redazione aveva documentato le prime fasi.

Le operazioni, iniziate in piazza Castelnuovo, si stanno adesso espandendo verso l’ala di via Amari vicina al porto di Palermo. Secondo quanto previsto nel progetto, finanziato con i fondi PON Metro 2014-20 per un valore da poco più di un milione di euro, le maestranze provvederanno a posizionare 63 panchine, 50 sedute tonde e 133 vasi con piante di agrumi, melograni, ulivi e arbusti di viburno. E, ancora, dissuasori sferici, portabici e portarifiuti.