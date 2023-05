Preoccupa la contemporaneità con gli interventi a piazza XIII Vittime

Chiude per lavori l’ingresso principale del Porto. Sono iniziati in questi giorni gli interventi per la realizzazione del nuovo waterfront di Palermo. Opere che comporteranno delle modifiche nell’entrata e nell’uscita dell’utenza, la quale sarà deviata verso il varco Sammuzzo, quello più vicino al sottopasso di via Crispi. Fatto documentato dalla nostra redazione qualche giorno fà e che ha causato, già nei giorni scorsi, diversi problemi sotto il profilo della viabilità. Il tutto nel momento peggiore sotto il profilo della viabilità, vista la contemporanea realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria proprio nell’area di piazza XIII Vittime.

Opere, quelle che interesseranno il Porto, che erano state presentate nella primavera del 2021 dall’ex sottosegretario Giancarlo Cancelleri e che prevederanno un investimento complessivo da circa 500 milioni di euro. Interventi che riguarderanno il restyling funzionale e strutturale dell’area all’interno dell’Autorità Portuale, con alcune zone destinate da uso commerciale e ludico-ricreativo. Opere che puntano quindi a potenziare il sistema crocieristico del capoluogo siciliano, generando flussi economici e di ingressi in città.

Crocieristi dirottati verso varco Sammuzzo

Interventi che comporteranno, in questa fase, la chiusura dell’ingresso principale del Porto di Palermo, ovvero quello in corrispodenza di via Amari. I crocieristi, quindi, non usciranno direttamente verso quella che, negli auspici dell’Amministrazione, si dovrebbe trasformare nella futura “rambla” del capoluogo siciliano, bensì saranno deviati verso il varco Sammuzzo. Spostamento dettato da ragioni logistiche e per il quale sono già stati predisposti i varchi d’ingresso e d’uscita. Fatto documentato dalla nostra redazione qualche giorno fà, più precisamente il 4 maggio scorso, e che ha comportato diverse difficoltà sotto il profilo della viabilità. Già dalle prime ore della mattinata infatti, nell’area nei pressi del varco Sammuzzo si era radunato ogni qualsivoglia genere di mezzo turistico: dai pullmini ai trenini, passando per le carrozze trainate da cavalli. Fatto che ha causato un intasamento in corrispondenza del semaforo pedonale di via Mariano Stabile.

Via Francesco Crispi a doppio senso

Fatto che preoccupa e non poco vista la contemporanea esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria al sottopasso di via Francesco Crispi, proprio nella carreggiata in direzione del Porto di Palermo. Fatto che, fino ad oggi, ha limitato l’intero flusso di auto e mezzi pesanti sulla piccola bretella laterale, che reimmette i mezzi proprio in corrispondenza del varco Sammuzzo. Una sfortunata coincidenza temporale per la quale il Comune ha deciso di correre ai ripari, proponendo una nuova ordinanza, la 634 del 4 maggio 2023, con la quale viene istituito il doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione Cala. Una modifica chiesta da più fronti già in precedenza da associazioni del mondo civico e che in questi giorni troverà realizzazione.

Apertura in corrispondenza del sottopasso

Secondo quanto previsto dal documento firmato dal Capo Area Sergio Maneri infatti, sarà creato un doppio senso di marcia sulla carreggiata in direzione Cala, nel tratto compreso fra via Castello e piazza Camilleri (ingresso via Amari). Un provvedimento che istituisce inoltre un limite di velocità a 30 km/h, con il relativo divieto di transito per i mezzi pesanti, i quali potranno continuare ad usufruire della bretella laterale in direzione Porto, al fine di potersi incanalare verso gli imbarcaderi. Per permettere la creazione del doppio senso di marcia, verrà realizzato un varco sullo spartitraffico formato dai dissuasori in ghisa, in prossimità/direzione di via Castello, a partire da dopo l’ultimo palo di pubblica illuminazione. Ciò fino alla conclusione dei lavori al sottopasso di via Crispi che, negli auspici dell’Amministrazione, dovrebbero concludersi all’inizio dell’estate.