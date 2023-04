Traffico scorrevole in via Roma, il problema è arrivarci

Una vita in mezzo al traffico: muoversi in città con un mezzo non è mai facile, a maggior ragione quando un cantiere interessa uno dei grandi assi viari di Palermo. I lavori al sottopasso di via Crispi, iniziati ufficialmente mercoledì scorso, continuano a causare problemi alla viabilità, con code che si estendeno per centinaia di metri. Disagio ormai noto e all’interno del quale, agli automobilisti e ai camionisti, non rimane che aspettare, per decine di minuti, il proprio turno. Nemmeno le ultime contromisure prese dall’Amministrazione sembrano aver sortito effetto. Ciò anche a causa del traffico collaterale che investe alcune arterie di collegamento fra il lungomare e piazza Giulio Cesare, come ad esempio via Lincoln.

Lunedì nero alla Cala

Un lunedì da bollino nero per il traffico sul lungomare. Come mostrano le immagini raccolte dalla nostra redazione intorno alle 17, una lunga serpentina di macchine e mezzi pesanti si estendeva fra il mercato ittico e buona parte del Foro Italico. Camion ed autoarticolati diretti, con ogni probabilità, verso gli imbarcaderi del porto. E, proprio a tal proposito, anche su via Crispi si registrava, già dalla seconda metà del pomeriggio, una lunga fila di mezzi in attesa di entrare all’interno del porto.

Scorrevole il traffico in via Roma

Un tragitto tanto piccolo quanto difficile da attraversare, quello della Cala, con tempi di attesa decisamente lunghi. La sospensione parziale della Ztl diurna, unita alla disattivazione dei semafori all’altezza di corso Vittorio Emanuele, non è stata sufficente a generare benefici per la viabilità del lungomare anche se, va detto, all’interno della stessa via Roma il traffico era scorrevole. Il problema era di ben altro tipo, ovvero arrivarci, viste le lunghe code che si sono generate in via Lincoln. Insomma, un cane che si morde la coda e che fa emergere le ataviche criticità che riguardano la viabilità del capoluogo siciliano. Soluzioni, al momento, sembrano essercene poche. Anzi, a dire il vero, una c’è: finire i lavori al più presto.