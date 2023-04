Non basta la sospensione parziale della Ztl

Non è bastata nemmeno la sospensione parziale della Ztl a porre rimedio alle code che stanno interessando l’area del porto di Palermo, a causa dei lavori al sottopasso di via Crispi. Un pantano di traffico nel quale sono rimasti intrappolati, anche oggi, centinaia di camionisti ed automobilisti. Chi perchè non ha alternative, in base al proprio itinerario, chi perchè non era a conoscenza dei lavori. Sono tanti infatti i cittadini che, intervistati sull’argomento, si sono detti non a conoscenza degli interventi appena iniziati sulla struttura nei pressi di piazza XIII Vittime. In tanti invece non hanno fatto fatica ad esprimere il proprio dissenso, lamentando ritardi anche di un’ora rispetto alla propria tabella di marcia.

Le voci dei cittadini

Al di là di quelle che possono essere le motivazioni, sono tanti i guidatori che si trovano e, purtroppo, si ritroveranno ad affrontare i disagi attualmente in essere sul lungomare di Palermo. Criticità che andranno avanti almeno fino alla fine degli interventi al sottopasso. Opere, di fatto, non ancora iniziate. La ditta stava procedendo infatti, questa mattina, a montare le reti per delimitare l’area di cantiere. Uno stop alla viabilità che sta imponendo code che si estendono dalla Cala fino al Foro Italico. Una lunga scia di auto e mezzi pesanti si affacci infatti sul porticciolo e sul litorale del capoluogo siciliano. Una ben magra consolazione per chi è stato costretto a rimanere incastrato nel traffico per decine di minuti.

“Non c’è organizzazione – dichiara un intervistato proveniente da Villabate -. Non sappiamo nulla. Che la politica palermitana prenda esempio dalle altre città, dove non succede tutto questo ogni qual volta che si apra un cantiere”. Qualcuno critica la scelta di fare i lavori nelle ore diurne. “Sono interventi da fare la sera. Il giorno si cammina e di sera lavorano. Invece, ad oggi, si blocca tutto durante le ore di punta”.

Sono tanti però gli automobilisti che non erano a conoscenza della chiusura. Qualcuno chiede informazioni ai giornalisti, altri esprimono il loro stupore. “Sono bloccato nel traffico da mezzora e non sapevo nulla di tutto questo”, esclama qualcuno, mentre altri esprimono il loro pensiero sulla scelta di effettuare i lavori ad aprile. “Questi lavori si devono fare a giugno, che le scuole sono chiuse e in città non c’è nessuno. Per percorrere il tratto dal Foro Italico alla Cala ci ho messo 45 minuti. Non so se per il sindaco sia normale una cosa del genere”. E poi la chiosa finale con una punta d’ironia: “Faccio i complimenti al responsabile dei lavori: è un genio”.

Non bastano le contromisure del Comune

Un problema sul quale il Comune di Palermo ha provato a mettere una pezza. Ciò attraverso una sospensione parziale della Ztl (Zona a Traffico Limitato). L’area interessata dal provvedimento è il tratto di via Roma compreso fra piazza Giulio Cesare e via Cavour. A differenza di quanto avvenuto per i lavori sul tratto in direzione Cala, lo stop alla Ztl riguarderà esclusivamente la carreggiata in direzione Politeama. Rimarrà quindi coperto dalle limitazioni il senso di marcia opposto, ovvero quello in direzione Stazione Centrale.

“In una visione del buon governo della mobilità, che guarda sempre a tutti gli effetti e impatti delle decisioni – ha spiegato l’assessore Maurizio Carta – è stata messa tempestivamente in campo la sospensione parziale della ZTL di via Roma come misura di mitigazione, la quale sarà costantemente monitorata per migliorarne gli effetti”. Un provvedimento che però, come evidenziano le immagini e i commenti degli automobilisti, non hanno risolto il problema. Anzi, anche su via Roma si sono registrate diverse code fin dall’inizio della mattinata. Una matassa difficile da sbrogliare per l’Ufficio Mobilità e per i mobility manager del Comune.

La nuova viabilità su via Crispi

Con riguardo ai lavori, a partire dal 12 aprile, sarà prevista la chiusura al transito pedonale e veicolare della carreggiata del sottopasso di via Crispi in direzione porto. Il traffico sarà interamente deviato sull’attigua bretella laterale. Area nella quale l’Amministrazione Comunale istituirà il divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, al fine di consentire un normale deflusso dei mezzi, nel tratto compreso fra via Leonardo Cacioppo e via Sammuzzo. Fatto segnalato, nei giorni scorsi, attraverso l’opportuna cartellonistica stradale, visibile per tutto l’arco della bretella laterale.

Le condizioni della bretella laterale

Una stradella, la bretella laterale, che, a dire il vero, ha vissuto giorni migliori. L’asfalto, come già segnalato nei mesi scorsi, si presenta in pessime condizioni, pieno di buche, avvallamenti e frattura sul bitumato. Una struttura viaria che sarà costretta a sostenere il traffico automobilistico e dei mezzi pesanti nei prossimi mesi. Sul quantum temporale ancora non c’è certezza anche se, come sopra ricordato, l’idea è quella di ridurre al minimo i tempi, complice anche l’arrivo dei turisti dal porto in corrispondenza dell’inizio della stagione estiva. A tal proposito, secondo quanto riporta l’ordinanza, i lavori potranno essere eseguiti anche di notte, nei giorni festivi e prefestivi, “riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica”.