Primi disagi per l'inizio dei lavori sulla carreggiata in direzione porto

Il Comune di Palermo ci ripensa: a seguito di un’attività di monitoraggio del traffico condotta dai tecnici di Palazzo delle Aquile. l’Amministrazione ha deciso di tornare sui suoi passi e di sospendere, anche se parzialmente, la Ztl (Zona a Traffico Limitato). Ciò a causa dei disagi causati dall’inizio del cantiere sul sottopasso di via Crispi, nella carreggiata in direzione porto. Fatto che ha deviato un grosso flusso di traffico sulla piccola bretella laterale, causando numerose code già dalle prime luci della mattinata.

Cosa cambia sul fronte della viabilità

L’area che sarà interessata dalla sospensione è quella di via Roma, nel tratto compreso fra piazza Giulio Cesare e via Cavour. A differenza di quanto avvenuto per i lavori sul tratto in direzione Cala, lo stop alla Ztl riguarderà esclusivamente il tratto di via Roma in direzione Politeama. Rimarrà quindi coperto dalle limitazioni il senso di marcia opposto, ovvero quello in direzione Stazione Centrale.

“In una visione del buon governo della mobilità, che guarda sempre a tutti gli effetti e impatti delle decisioni – spiega l’assessore Carta – è stata messa tempestivamente in campo la sospensione parziale della ZTL di via Roma come misura di mitigazione, la quale sarà costantemente monitorata per migliorarne gli effetti”.

Traffico in tilt in via Crispi: critiche sui social

Disagi che hanno interessato un’ampia fascia di popolazione, rimasta intrappolata nel traffico che ha interessato tutto il litorale. Fatto che ha generato un enorme flame di commenti sui social network. “Era risaputo che oggi i lavori sarebbero ripresi nel sottopassaggio – ha commentato Emanuele Biondo – L’unica cosa che potevano fare era quello di disattivare la ZTL in via Roma per non fare congestionato il traffico, così come avvenuto con successo per l’altra corsia del sottopassaggio”.

Qualcuno si è però spinto oltre, ipotizzando ulteriori misure. “Mezza corsia no? Il cantiere è solo sulla destra, lato muro, e non su tutta la carreggiata”, commenta un utente al post sulla chiusura del sottopasso. Da capire se la sospensione parziale servirà a mitigare gli effetti. Di fronte ad un cantiere che si protrarrà per diversi mesi, quello che fino ad oggi era solo un pericolo potenziale per la viabilità, si è di fatto tramutato in realtà.



Partiti i lavori, le limitazioni su via Crispi

Con riguardo ai lavori, a partire dal 12 aprile, sarà prevista la chiusura al transito pedonale e veicolare della carreggiata del sottopasso di via Crispi in direzione porto. Il traffico sarà interamente deviato sull’attigua bretella laterale. Area nella quale l’Amministrazione Comunale istituirà il divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, al fine di consentire un normale deflusso dei mezzi, nel tratto compreso fra via Leonardo Cacioppo e via Sammuzzo. Fatto segnalato, nei giorni scorsi, attraverso l’opportuna cartellonistica stradale, visibile per tutto l’arco della bretella laterale.

Le condizioni della bretella laterale

Una stradella, la bretella laterale, che, a dire il vero, ha vissuto giorni migliori. L’asfalto, come già segnalato nei mesi scorsi, si presenta in pessime condizioni, pieno di buche, avvallamenti e frattura sul bitumato. Una struttura viaria che sarà costretta a sostenere il traffico automobilistico e dei mezzi pesanti nei prossimi mesi. Sul quantum temporale ancora non c’è certezza anche se, come sopra ricordato, l’idea è quella di ridurre al minimo i tempi, complice anche l’arrivo dei turisti dal porto in corrispondenza dell’inizio della stagione estiva. A tal proposito, secondo quanto riporta l’ordinanza, i lavori potranno essere eseguiti anche di notte, nei giorni festivi e prefestivi, “riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica”.