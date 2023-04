Caos traffico in via Crispi, nuove misure anti-traffico, semafori lampeggianti in via Roma

Pietro Minardi

14/04/2023

Il Comune di Palermo lancia nuove misure anti-traffico per lenire gli effetti dei lavori al sottopasso di via Crispi. Interventi che, fattivamente, devono ancora iniziare ma che hanno già provocato la chiusura al transito della carreggiata centrale in direzione porto. Fatto che ha comportato, in questi giorni, diversi disagi alla viabilità. Nemmeno la sospensione parziale della Ztl è stata sufficente a lenire gli effetti dell’imbuto all’altezza di piazza XIII Vittime, con code che hanno interessato nelle ore di punta anche il tratto di via Roma compreso fra piazza Giulio Cesare e via Cavour, recentemente riaperto alla libera circolazione grazie alla parziale sospensione della Ztl.

La riunione tecnica al Comune: “Code calano dopo le 10”

Un disagio al quale l’Amministrazione ha provato a porre rimedio, attraverso un tavolo tecnico che ha visto coinvolti il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore alla Mobilità Maurizio Carta, l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando e tutti i principali attori coinvolti nella gestione della viabilità. Fronte sul quale il Comune evidenzia i progressi avuti, dal loro punto di vista, negli ultimi giorni. “Il monitoraggio dei primi tre giorni di lavori ha messo in evidenza come le code di veicoli siano diminuite nell’arco della giornata: se giovedì si registravano lunghe file fino all’ora di pranzo, oggi le code di veicoli hanno iniziato a smaltirsi intorno alle ore 10. Pur tuttavia, l’amministrazione comunale intende continuare a lavorare per proseguire nel processo di diminuzione dell’impatto dei disagi sugli automobilisti, dopo le prime misure già adottate”.

Le nuove misure anti-traffico

Volontà che si manifesta nelle ulteriori misure previste dall’Amministrazione Comunale. Fra queste, l’allegerimento della percorrenza di via Roma, nel tratto della Ztl riaperto nei giorni scorsi, ovvero quello compreso fra piazza Giulio Cesare e via Cavour, in direzione Politeama. Tratto nel quale , all’altezza di corso Vittorio Emanuele e via Emerico Amari, la funzionalità dei semafori verrà modificata, passando dal ciclo fisso al lampeggiante. Inoltre, il servizio di pattugliamento della polizia municipale verrà anticipato a partire dalle 6.30.

Inoltre, l’intenzione dell’Amministrazione è quella di potenziare ulteriormente i mezzi pubblici, incrementando le corse degli autobus che percorrono l’area interessata, al fine di diminuire l’utilizzo di auto o mezzi proprio. Particolare attenzione è stata dedicata inoltre al tema degli imbarch al porto di Palermo. Fatto che potrebbe compromettere la viabilità della Cala in corrispondenza delle attività di ingresso dei mezzi pesanti nell’area di competenza dell’Autorità Portuale. Proprio in tal senso, si sta lavorando ad eventuali modifiche delle procedure di imbarco durante il periodo dei lavori.

“Impossibile attendere l’estate per i lavori”

Una riunione che è servita inoltre a rispondere ad una delle domande più ricorrenti dei cittadini, ovvero il perchè si sia deciso di iniziare gli interventi nel mese di aprile e di non rinviarli all’estate, ovvero ad un periodo nel quale si registra, sulla carta, un minore afflusso di mezzi. Motivazioni che vengono ricondotte a problemi di sicurezza. “Sono state messe in evidenza dai tecnici condizioni di pericolo crolli che richiedevano un intervento di manutenzione tempestiva, in primo luogo a tutela della sicurezza dei cittadini. Inoltre, l’intento dell’amministrazione è quello di terminare le opere ben prima del periodo cruciale dell’estate, quando proprio nella zona si concentra un sensibile afflusso di mezzi, anche pesanti, in direzione del porto”. L’imperat è, quindi, quello di fare presto. Anche se, ad oggi, l’Amministrazione non si sbilancia su una data definitiva di fine lavori.

Nei giorni scorsi era stata sospesa parte della Ztl

Un problema sul quale il Comune di Palermo ha provato a mettere una pezza. Ciò attraverso una sospensione parziale della Ztl (Zona a Traffico Limitato). L’area interessata dal provvedimento è il tratto di via Roma compreso fra piazza Giulio Cesare e via Cavour. A differenza di quanto avvenuto per i lavori sul tratto in direzione Cala, lo stop alla Ztl riguarderà esclusivamente la carreggiata in direzione Politeama. Rimarrà quindi coperto dalle limitazioni il senso di marcia opposto, ovvero quello in direzione Stazione Centrale.

Con riguardo ai lavori, a partire dal 12 aprile, sarà prevista la chiusura al transito pedonale e veicolare della carreggiata del sottopasso di via Crispi in direzione porto. Il traffico sarà interamente deviato sull’attigua bretella laterale. Area nella quale l’Amministrazione Comunale istituirà il divieto di sosta con rimozione coatta 0-24, al fine di consentire un normale deflusso dei mezzi, nel tratto compreso fra via Leonardo Cacioppo e via Sammuzzo. Fatto segnalato, nei giorni scorsi, attraverso l’opportuna cartellonistica stradale, visibile per tutto l’arco della bretella laterale.

Le condizioni della bretella laterale

Una stradella, la bretella laterale, che, a dire il vero, ha vissuto giorni migliori. L’asfalto, come già segnalato nei mesi scorsi, si presenta in pessime condizioni, pieno di buche, avvallamenti e frattura sul bitumato. Una struttura viaria che sarà costretta a sostenere il traffico automobilistico e dei mezzi pesanti nei prossimi mesi. Sul quantum temporale ancora non c’è certezza anche se, come sopra ricordato, l’idea è quella di ridurre al minimo i tempi, complice anche l’arrivo dei turisti dal porto in corrispondenza dell’inizio della stagione estiva. A tal proposito, secondo quanto riporta l’ordinanza, i lavori potranno essere eseguiti anche di notte, nei giorni festivi e prefestivi, “riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica”.