Per i 35 anni di carriera

Cerimonia di premiazione all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia a Palermo per la consegne delle medaglie per i 35 ed i 50 anni di iscrizione all’albo. Tra i colleghi insigniti dell’onorificenza anche il direttore di Blogsicilia, Manlio Viola. A lui le congratulazioni dell’editore e della redazione.

Queste le sue parole durante la consegna della medaglia. “La dietro c’è una targa che ricorda i giornalisti che sono caduti per una informazione libera. Non lo abbiamo detto quasi per niente. Forse, e sottolineo forse, oggi non ci sparano più ma la verità è che ci restringono la strada nel raccontare notizie in altri modi. Lo fanno con delle leggi che vengono emanate nel nome di una libertà che liberticide invece sono. Lo fanno anche con un algoritmo. Perché noi che lavoriamo sull’online dobbiamo combattere ogni giorno con un algoritmo che sceglie cosa è notizia e cosa no al nostro posto”.

Il nostro direttore Manlio Viola prosegue nella sua analisi sulla situazione attuale della professione giornalistica e con parole di ottimismo: “Ciononostante se si tiene ferma la barra su quelle che sono le regole di questo mestiere lo si può ancora fare. E’ più difficile di tanti anni fa ma lo si può ancora fare. E’ questo quello che voglio sottolineare, è possibile, faticoso ed è possibile ma lo si può ancora fare anche senza dimenticare che siamo un corpo unico, noi giornalisti, cosa che troppo spesso, troppi di noi si dimenticano. Grazie”.

La cerimonia, sono complessivamente 84 i riconoscimenti

Contrasto alle fake news, regolamentazione nell’accesso alla professione, riforma della legge istitutiva dell’Ordine, equo compenso, sfide della multimedialità alcuni degli argomenti trattati nel corso dell’assemblea, preambolo della premiazione. Complessivamente sono stati 84 i premiati.

Giornalisti professionisti iscritti all’albo da 50 anni, i premiati

Per i giornalisti professionisti che hanno compiuto 50 anni di iscrizione medaglie a Giuseppe Bagnati, Italia Moroni Cicciò, Giovanni Pepi, Giuseppe Sottile, Gaetano Tarantino, Nicola Francica.

Pubblicisti iscritti da 50 anni

Per i pubblicisti iscritti da 50 anni medaglie ad Anna Maria Agosta, Giovanni Belluardo, Angelo Fortuna, Aldo Gerbino, Gaetano Gimmillaro, Flavio Neglia, Michele La Tona, Francesco Miano, Vincenzo Minio, Giuseppe Restifo, Renato Tomasino.

Professionisti iscritti da 35 anni

Per i professionisti iscritti da 35 anni medaglie a Enrico Bellavia, Rosaria Brancato, Natale Orazio Bruno, Iria Cogliani, Salvatore De Maria, Francesco Di Parenti, Elisa Di Prima, Laura Donato, Fabio Geraci, Umberto Ginestra, Giuseppe Lo Castro, Domenica Lo Martire, Carmelo Lucio Luca, Anna Maria Mallamo, Concetto Mannisi, Carmela Marino, Gaetano Guzzardo, Francesco Mazzola, Pietro Mazzù, Patrizia Mercadante, Pietro Nicastro, Alessandro Notarstefano, Rosario Pasciuto, Raffaella Pessina, Ida Pirrello, Giuseppe Rizzuto, Alfio Sciacca, Umberto Teghini, Connie Transirico, Manlio Viola, Patrizia Vita.

Pubblicisti iscritti da 35 anni, c’è anche il nostro collaboratore Francesco Verruso

Per i pubblicisti iscritti da 35 anni medaglie a Pasquale Almirante, Salvatore Andò, Pasquale Arcidiacono, Antonino Arena, Giusto Baiamonte, Francesco Bianco, Francesco Bonsignore, Filippo Briguglio, Mirella Cannada, Riccardo Compagnino, Vittorio Conti, Fabrizio D’Emilio, Giuseppe Antonio Giovanni Di Bella, Paolo Fiasconaro, Fortunato Gennaro, Antonino Genovese, Michele Giacomantonio, Rosario Greco, Giuseppe La Lota, Alessandro La Monica, Ignazio La Pera, Gaetano Licata, Vincenzo Lo Presti, Rosa Maria Mundo, Riccardo Antonino Nisi, Mariano Pace, Antonino Pitarresi, Angelo Pizzuto, Rosario Raffaele, Lorenzo Rosso, Pasquale Russo, Eugenio Sanfilippo, Giovanni Stornello, Riccardo Vadalà, Stellario Vadalà, Francesco Verruso.