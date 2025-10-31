Un medico è stato aggredito da un genitore di un piccolo paziente all’ospedale dei Bambini di Palermo.

L’aggressione è avvenuta contro un cardiologo da parte del padre di un bimbo ricoverato. Quest’ultimo avrebbe lamentato ritardi nelle cure del figlio.

Sono arrivati i carabinieri in ospedale che hanno cercato di riportare la calma e ricostruire quanto successo.

“La direzione strategica dell’Arnas “Civico Di Cristina Benfratelli” di Palermo manifesta, anche nome di tutta l’azienda, vicinanza e solidarietà al medico in servizio di cardiologia pediatrica del presidio ospedaliero “ Di Cristina”, che questa mattina, durante l’attività ambulatoriale, ha subito un’aggressione verbale e fisica; ovvero è stato spintonato dal padre di un paziente.

Il sanitario ha riportato alcune contusioni. Sono intervenuti i carabinieri”. Lo dice il vertice dell’azienda. “L’azienda condanna fermamente ogni forma di violenza agli operatori sanitari e richiama al senso di responsabilità della cittadinanza e di collaborazione con il personale che, quotidianamente, con abnegazione, si dedica alla cura del prossimo, garantendo l’erogazione dei servizi di Salute con solerzia, etica e professionalità”.