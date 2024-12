Un medico è stato aggredito verbalmente da un paziente che pretendeva di essere visitato senza prenotazione. Urla all’indirizzo del sanitario dell’ospedale Ingrassia in corso Calatafimi a Palermo.

La situazione non è degenerata per l’arrivo dei carabinieri che hanno riportato la calma e identificato l’uomo che ha minacciato il medico. Sono stati i colleghi a chiamare i militari per mettere fine alla tensione che si registrava in corsia. Si sta valutando la posizione del paziente che rischia una denuncia.