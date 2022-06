Nello Musumeci sarà il candidato del centrodestra alla Presidenza della Regione. Giorgia Meloni ne è certa e lo ribadisce a Palermo a margine del suo comizio per Roberto Lagalla, candidato sindaco della città. Sul palco il Presidente della regione non può mancare

Nessuna alternativa

“Nello Musumeci è il miglior candidato e alla fine sarà il candidato di tutto il centrodestra. Lo hanno dimostrato questi cinque anni di governo. Se guardate alla Sicilia di cinque anni fa che era sempre ultima in tutte le classifiche vi accorgerete della differenza. La Sicilia ha scalato molte di quelle classifiche grazie ad un governo che ha lavorato con serietà, onestà e competenza”.

Nessun nome in contrapposizione

“Io non capisco perché ci siano questi tentennamenti, ho chiesto apertamente se ci fossero delle alternative e nessuno le ha. A me non è chiaro, sono convinta che alla fine tutti confermeranno la candidatura di Musumeci – ha aggiunto – ma a maggior ragione non comprendo perché si stia perdendo tempo in una campagna elettorale che è importante per confermare il buon governo di Nello e perché è l’ultima elezione prima delle politiche”.

“Credo che Musumeci debba rimanere il candidato del centrodestra, non c’è una ragione per non confermarlo – ha concluso – Ha lavorato bene”.

Ma un problema con gli alleati c’è

“Non è chiaro quale sia il problema, quando mancano motivi politici si ha l’impressione che i problemi possano essere di altra natura, di simpatia o antipatia, di piccolo cabotaggio. Ma non è quello che m’interessa, io non credo che oggi ci sia un candidato migliore di Musumeci per quello che ho visto in questi 5 anni e per quello che hanno visto i siciliani. Non comprendo le ragioni, ma confido che si supereranno”.

FdI potrebbe andare avanti da sola con Musumeci

“Questo è il dibattito che si aprirà se fosse necessario aprirlo, io confido che non si dovrà andare da soli”.