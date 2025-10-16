Una rete di medici competenti per accompagnare al fianco delle donne

Sabato 18 ottobre, alle ore 9:00, la Sala Lanza dell’Orto Botanico di Palermo ospiterà l’evento “Meno Pausa. Più Vita!”, un appuntamento che segna un punto di svolta nel dibattito sulla salute femminile. Per la prima volta approda, infatti, in Sicilia l’associazione “MenopauseBoost“, fondata dalla blogger e divulgatrice Michela Taccola, attiva con oltre 21 mila follower su Instagram.

Taccola ha saputo trasformare il racconto della menopausa da tema invisibile a questione pubblica, usando un linguaggio empatico e accessibile, capace di integrare la scienza con le emozioni e l’ascolto.

“MenopauseBoost nasce per dare risposte concrete alle donne – racconta la fondatrice – perché stare bene si può! Il nostro obiettivo è creare una rete di medici competenti, distribuiti sul territorio, a cui ogni donna possa rivolgersi con fiducia. Ecco perché oggi siamo qui a Palermo”.

L’incontro si tiene in occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, promossa dall’International Menopause Society con il supporto dell’OMS, e quest’anno mette al centro il concetto di “Lifestyle Medicine”: un approccio terapeutico basato su alimentazione, attività fisica ed equilibrio mentale come pilastri del benessere ormonale.

Terapie personalizzate e nuova cultura della salute femminile

Momento centrale dell’evento sarà la presentazione del nuovo consenso clinico firmato SIGO–SIM–SIGiTE, pubblicato a gennaio 2025 sulla rivista scientifica “Climacteric”. Tra le protagoniste anche la dottoressa Franca Nocera, ginecologa e coautrice del documento, che ne sottolinea la portata innovativa: la possibilità di utilizzare la Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS) anche in donne con un precedente tumore ginecologico o mammario, attraverso percorsi personalizzati sul profilo di rischio.

Un passaggio importante verso quella medicina “su misura” che risponde davvero ai bisogni delle pazienti, migliorandone concretamente la qualità della vita.

La sfida, però, non è solo clinica, ma anche informativa e territoriale. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, solo il 5–7% delle donne italiane fa uso della TOS. In Sicilia mancano statistiche aggiornate, lasciando un vuoto che ostacola qualsiasi programmazione sanitaria.

La ginecologa endocrinologa Maria Concetta Pandolfo, vicepresidente SIGiTE, è chiara: “Al Sud la disinformazione e la scarsa formazione specialistica frenano l’accesso alle terapie più efficaci, che potrebbero davvero migliorare la vita delle donne in questa delicata fase. Le cure esistono, ma vanno personalizzate: non una per tutte, bensì pensate su misura, come un abito sartoriale”.

Da Palermo parte quindi un appello forte: formazione per i medici, informazione per le donne, ricerca sul territorio. L’obiettivo? Far sì che la menopausa non sia più un tabù, ma parte di una consapevolezza condivisa sulla salute di genere.

Il programma dell’evento

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione di figure di spicco come Salvatore Novo, Maria Concetta Pandolfo e Sergio Malizia, il cuore della mattinata sarà una tavola rotonda moderata da Michela Taccola.

Tra gli esperti coinvolti:

Salvatore Novo – Professore Malattie dell’apparato cardiovascolare UNIPA

– Professore Malattie dell’apparato cardiovascolare UNIPA Maria Concetta Pandolfo – Ginecologa esperta in menopausa

– Ginecologa esperta in menopausa Cinzia Incandela – Medico estetico

– Medico estetico Patrizia Speciale – Uroginecologa

– Uroginecologa Franca Nocera , Cinzia Polo, Patrizia Speciale – Ginecologhe

, Cinzia Polo, Patrizia Speciale – Ginecologhe Antonia Matina – Ortopedico

– Ortopedico Roberto Indovina – Biologo nutrizionista

– Biologo nutrizionista Silvia Franchini – Osteopata

Durante la mattinata sarà offerto anche un rinfresco. L’evento è a ingresso libero su prenotazione, con il supporto di Rotary Distretto 2110, Inner Wheel Terrae Sinus, Associazione Italiana Donne Medico, e il contributo non condizionante di Theramex.

Luogo: Sala Lanza dell’Orto Botanico di Palermo, Via Lincoln, 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Conferenza stampa

Ora: 09:00

Artista: MenopauseBoost

Link: https://menopauseboost.it/

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.