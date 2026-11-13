I militari della capitaneria di Porto e gli agenti della polizia municipale hanno smantellato un mercato ittico abusivo in via Crispi a Palermo non distante da quello comunale. Sono state sequestrate oltre due tonnellate di pesce non tracciato e venduto senza autorizzazione.

Alla capitaneria erano arrivate diverse segnalazioni sulla presenza della vendita del pesce che arrivava anche da Porticello, Santa Flavia e Bagheria.

I venditori abusivi non appena hanno visto agenti e militari hanno abbandonato le cassette piene di pesce e i sacchi d cozze. Oltre al sequestro del pesce sono scattate multe per 5 mila euro.