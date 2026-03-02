«Stiamo imprimendo un’accelerazione concreta a un intervento atteso da anni. Il nostro obiettivo è avviare rapidamente tutte le procedure necessarie per arrivare alla riqualificazione del mercato ortofrutticolo di Palermo, un’infrastruttura strategica per l’economia della città e dell’intero territorio». Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, al termine della riunione operativa che si è svolta oggi nella Sala Libero Grassi dell’assessorato regionale, dedicata alla ristrutturazione della struttura mercatale del capoluogo siciliano.

«Dobbiamo lavorare con metodo, chiarezza dei ruoli e tempi certi – ha continuato Tamajo –. Per questo stiamo definendo un cronoprogramma preciso che stabilisca chi fa cosa e in quali tempi. La direzione è chiara: mettere in campo tutte le risorse necessarie e procedere senza ulteriori rallentamenti».

Nel corso del confronto è stato stabilito che entro questa settimana sarà effettuato un sopralluogo tecnico da parte degli uffici regionali, finalizzato a verificare lo stato delle strutture e individuare gli interventi prioritari.

«Subito dopo – ha aggiunto Tamajo – convocheremo un nuovo tavolo operativo per definire gli strumenti più efficaci, a partire da un possibile accordo di programma tra Regione e Comune. Vogliamo istituire una cabina di regia stabile che consenta un monitoraggio costante dell’avanzamento della progettualità e dei lavori. Nei prossimi quindici giorni ci rivedremo per verificare lo stato di avanzamento e definire nel dettaglio il percorso operativo, coinvolgendo tutte le competenze tecniche necessarie. Questa è la direzione: iniziare a lavorare concretamente, mettere le risorse e andare avanti spediti».

All’incontro hanno partecipato il dirigente generale del dipartimento Attività produttive Dario Cartabellotta, l’assessore comunale Giuliano Forzinetti, il presidente dell’associazione di categoria grossisti ortofrutta di Confcommercio Palermo Alberto Argano e Gaetano Parrotta, dirigente dell’ufficio comunale Mercati generali e rionali.