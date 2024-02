Gli appuntamenti

Le parole-chiave degli ultimi giorni di febbraio sono: comicità, visite guidate ed esposizioni di opere artigianali. Mancano quattro giorni all’inizio di un nuovo mese ma nonostante ciò, la settimana si presenta ricca di novità: dall’appuntamento in teatro con la comicità di Davide La Rosa, alla scoperta della “camera delle meraviglie” in un palazzo tra le strade dell’Albergheria fino ad arrivare alla visita guidata di uno dei gioielli palermitani, la palazzina cinese. Di seguito tutti gli appuntamenti della settimana.

“Tristemente comico”, teatro Agricantus

Il teatro Agricantus di Palermo si prepara ad accogliere una serata di risate e divertimento con il debutto dell’attore, aurore e showman palermitano Davide La Rosa il prossimo 27 febbraio al teatro Agricantus. Noto al pubblico televisivo per le sue partecipazioni a programmi come “sarabanda” e “sicilia cabaret”, La Rosa porta sul palco del teatro Agricantus il suo spettacolo “tristemente comico”.

Fa finalmente ritorno nella sua città natale per presentare uno spettacolo che ripercorre i 25 anni della sua carriera artistica. Attraverso un filo conduttore fatto di risate e ironia, l’attore trasforma eventi tristi e drammatici in momenti comici.

“Sarà capitato anche a voi”, Teo Mammucari al teatro Savio

Teo Mammucari si prepara a stupire il pubblico palermitano con il suo spettacolo “sarà capitato anche a voi”, un mix di esperienza vissuta e maturità artistica. L’evento, organizzato e promosso da eventi olimpo, si terrà il 2 marzo al teatro Savio di Palermo.

Mammucari, uomo e showman dalle molteplici sfaccettature, esplorerà sul palco tematiche profonde legate all’esistenza umana. Attraverso la sua comicità, il pubblico sarà portato a riflettere sulle prove che la vita ci pone di fronte e sulle domande esistenziali che spesso ci tormentano. Con ironia e tanto umorismo, Teo Mammucari guiderà gli spettatori in un viaggio alla scoperta di sé stessi, invitandoli a guardare da vicino le proprie emozioni e reazioni.

I biglietti sono disponibili su ticketone e presso punti vendita collegati.

“Opificia ai cantieri”, mercato dell’artigianato-vintage

“Opificia ai cantieri” si conferma come un’appuntamento imperdibile per gli amanti dell’artigianato, del vintage e della creatività. Un mostra-mercato visitabile il 2 e il 3 marzo presso lo spazio Noz dei cantieri culturali della Zisa dalle 10 alle 20. Con ingresso gratuito, l’obiettivo di “opificia ai cantieri” è quello di valorizzare l’artigianato locale e promuovere il vintage come forma di espressione artistica e culturale. Gli artigiani presenti offriranno la possibilità di acquistare pezzi unici e di alta qualità. realizzati con passione e meastria.

Inoltre, l’evento si propone di coinvolgere anche i più piccoli attraverso laboratori creativi e workshop pensati per stimolare la creatività e la manualità dei bambini.

“Comic 90100”, teatro Agricantus

Il teatro Agricantus di Palermo ospita un nuovo appuntamento con “comic 90100”; un laboratorio comico che si trasforma in uno spettacolo coinvolgente e intelligente. L’obiettivo di questo evento è promuovere l’arte comica e teatrale siciliana a livello nazionale, offrendo al pubblico contenuti freschi e diversi ad ogni appuntamento. Gli artisti protagonisti della serata del 28 febbraio alle ore 21 saranno i membri del “comico 90100” tra cui: Chicco Tortora, Roberto Pizzo, Emanuele Scelta, Francesco Gottuso, Simona Bonomo, Davide La Rosa, Miriam Fricano, Lorenzo Pasqua, Gabriella Gugliotta e Chris Clun.

Il laboratorio “comico 90100” è stato ideato dai fratelli Nino e Roberto Bonanno di tramp management. Si tratta di un’opportunità sia per gli artisti emergenti che per quelli affermati, che possono testare i loro nuovo testi di fronte ad un vasto pubblico.

La camera delle meraviglie, quartiere Albergheria

La camera delle meraviglie, una stanza unica al mondo situata in via Porta di Castro 239 a Palermo, si prepara ad aprire le sue porte al pubblico in un appuntamento imperdibile sabato 2 marzo. I visitatori avranno la possibilità di immergersi in un luogo straordinario, ricco di storia, grazie all’iniziativa promossa da Terradamare e dalla famiglia Cadili-Giarrusso, proprietari di questa dimora ottocentesca.

La scoperta della camera delle meraviglie risale al 2003, quando durante i lavori di ristrutturazione dell’abitazione, i proprietari hanno fatto una straordinaria scoperta: pareti blu decorate con caratteri arabi in oro e argento su fondo blu. L’ambiente sembra evocare le atmosfere orientali, come se si trattasse di una stanza incantata pronta a svelare i suoi segreti ai visitatori.

Per partecipare alle visite guidate alla camera delle meraviglie, è necessario acquistare i ticket in anticipo contattando eventi@terradamare.org

Visita guidata alla palazzina cinese

Un viaggio fra storia ed arte attraverso Valentina Molozzu, storica dell’arte e guida turistica autorizzata. Il viaggio nella suggestiva palazzina cinese è fissato per il 3 marzo presso via Duca degli Abruzzi, all’ingresso del monumento. Un’esperienza unica attende gli amanti dell’arte e della storia di Palermo. Questo gioiello, realizzato da Giuseppe Venanzio Marvuglia su commissione di Ferdinando III di Sicilia e affrescato da Giuseppe Velasquez, rappresenta un capolavoro architettonico e artistico che racconta le storie e i segreti dei Borbone delle due Sicilie.

Per partecipare a questa esperienza, è necessario prenotare in anticipo contattando il numero 3202267975 specificando il titolo dell’evento, il numero dei partecipanti e i propri dati di contatto. L’appuntamento è fissato per le ore 11.

Orchestra sinfonica siciliana, teatro Politeama Garibaldi

L’orchestra sinfonica siciliana si prepara per un altro appuntamento musicale al Politeama Garibaldi di Palermo. Venerdì 1 marzo, alle ore 21, con replica nel pomeriggio di sabato, il direttore Massimiliano Caldi guiderà l’orchestra insieme alla virtuosa del violoncello Silvia Chiesa.

Il programma prevede l’esecuzione dell’interludio di “nerone” che sarà presentato per la prima volta a Palermo, e del concerto in sol minore op. 72 per violoncello e orchestra, che sarà eseguito per la prima volta in Italia in una versione moderna.

