Mercoledì 28 ottobre a partire dalle 18,30 presso il Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo si terrà la presentazione del libro “La felicità del padre” di Clelia Lombardo edito da Avagliano Editore. A discuterne con l’autrice ci sarà Nadia Sabatino.

È inverno, un violento terremoto si abbatte sui paesi della Valle del Belìce, in Sicilia. Una bambina viene condotta dal padre a Santa Margherita, paese del Gattopardo, dove si trova la casa dei nonni materni. È un giorno freddissimo, il paese è un mucchio di rovine, la casa tutta lesionata. A questa tragedia collettiva fa eco il dolore privato per la morte della moglie dell’uomo e madre della bambina, avvenuta solo un anno prima, un evento spartiacque che ha segnato le loro esistenze. Il paese distrutto e le stanze ferite della casa diventano così lo scenario per ripercorrere le storie di famiglia lungo più generazioni.





Al desiderio di annientamento a cui il padre vuole abbandonarsi si contrappongono i racconti poetici della nonna, le memorie di guerra del nonno, uno dei ragazzi del ’99 nella Prima guerra mondiale, il canto e il suono della fisarmonica della zia, la voce degli oggetti e della casa, l’abitudine della bambina di nominare le cose ripetendo la lettera iniziale delle parole, creando in questo modo un alfabeto intimo. Si contrappone, in sostanza, il bisogno di sopravvivere. E così, tra le macerie, nell’arco di una giornata, padre e figlia riannoderanno i fili del passato, ricostruiranno la storia famigliare, cercheranno piano piano di riaffacciarsi alla vita e di abbracciare una felicità possibile. Il ritratto di un padre e di una figlia e il racconto del loro intenso e delicato legame arrivano ai lettori e alle lettrici grazie alla penna di una scrittrice attenta e generosa, che combina sulla pagina esattezza ed eleganza.





Clelia Lombardo, autrice dei libri Ecuba e le altre e Doppia Voce, nata a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), laureata in Filosofia, vive a Palermo, dove insegna in un liceo.

Del 2020 il suo romanzo Cadere, volare (Avagliano Editore). Con il romanzo per ragazzi e ragazze La ragazza che sognava la libertà (Gruppo Editoriale Raffaello, 2020) ha ricevuto il Premio Rita Atria, Kaos Festival 2020. Nel 2021 ha pubblicato la fiaba illustrata da Emilia Gagliardotto Il cavaliere e la pietra blu (Algra Editore) e nel 2022 Il mondo mi riguarda (Gruppo Editoriale Raffaello).





Cura il blog parole periferiche, fa parte de Le Ortique, un collettivo di autrici che ridà voce alle artiste dimenticate, e dell’Associazione Piccoli Maestri – scuola di lettura per ragazzi.

Ha pubblicato opere in poesia tra cui: Signora delle scarpe (Il Vertice, Palermo, 1986); Identikit a due (Antologia del Novecento Gli eredi del sole, Ed. Il Vertice, 1987); Nuvole (Il Gabbiano, Messina 2003) e diversi racconti tra cui L’orologio del Piave in Sibille (Edizioni Arianna 2015); Pane e zucchero in Il Borgo delle storie (A&B editrice 2017); Lettera a Giulia in Lettere a Maria Occhipinti (Edizioni Arianna 2017); Ritorno a casa, in Dentro, più dentro, dove il mare è mare (Historica Edizioni 2021)





Per il teatro ha scritto e sono state rappresentate le opere: Le parole hanno fame (coautrice A. Fazzino); Trilogia (coautrice P. D’Antona); Viaggi sentimentali (percorsi artistico-letterari ispirati al Gattopardo di Tomasi di Lampedusa); Labirinti; Ecuba Millevoci; Andromaca (Premio Efesto – Città di Catania 2014); Il sogno di Maria e La donna senza nome (monologhi).

Per il teatro ha pubblicato: Ecuba e le altre (Edizioni Arianna, 2013), opera oggetto di studio per una tesi di dottorato dell’Università di Siviglia “Miti femminili tra giustizia e vendetta: storie antiche e moderne di Clitennestra ed Ecuba”; Amelia, monologo su Amelia Rosselli, in Le personagge sono voci interiori (Vita Activa, Trieste 2016).

Luogo: Bar Pickwick, via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:30

Artista: Clelia Lombardo

Prezzo: 0.00

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