Mercoledì 13 maggio a partire dalle ore 18,30 si terrà il secondo incontro della rassegna letteraria primaverile promossa dal Bar Pickwick di via Alessandro Paternostro 49 a Palermo.

Ospite della serata sarà Giacomo Cardella con il suo libro “La destinazione degli ombrelli” edito da Graus Edizioni, presentato da Davide Ficarra.





Il libro

La destinazione degli ombrelli è una raccolta di racconti a staffetta in cui voci, oggetti e luoghi passano di mano costruendo un unico arco narrativo sul Novecento sulle sue ombre distruttive. Personaggi di rilevanza epocale vengono dislocati in un’allucinazione vorticosa, che mette in primo piano una nuova forma di resistenza affidata ai corpi, all’arte e alla comunicazione. Da una registrazione digitale che rimescola i fatti di Pearl Harbor al recupero del mito delle Banshee, dai faldoni di Norimberga al rock partigiano di Hiroshima Mon Amour, piccolo locale torinese: una vera e propria cartografia del sogno e dell’incubo che attraversa aeroporti e frontiere, mescolando frammenti di biografie in cerca di un senso etico della testimonianza.





Giovanna, Anna, Joseph, Mike e Giovanni si rincorrono e scambiano di posto sullo sfondo di una storia capovolta, che si rifugia lì dove tutte le tracce confluiscono: in un grande deposito di ombrelli, ripari temporanei alla pioggia del secolo.

Luogo: Bar Pickwick, via Alessandro Paternostro, 49, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 18:30

Artista: Giacomo Cardella

Prezzo: 0.00

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