“Il mese di agosto in Sicilia è stato caratterizzato da una frequenza molto elevata di eventi di instabilità pomeridiana, quasi sempre legati ad infiltrazioni di aria fresca in quota consentite dall’attenuazione dell’alta pressione in quota che si è verificata ai margini delle principali circolazioni anticicloniche, dove si è trovata spesso la Sicilia durante il mese.

Il numero di giorni nel mese con eventi piovosi registrati dalla rete Sias è stato pari a 23, a cui vanno aggiunti ulteriori 3 giorni con piogge documentate solo dalle immagini radar e dalla più fitta rete Drpc. La maggior parte degli eventi ha però interessato aree circoscritte, tanto che il numero medio di giorni piovosi per singola stazione è risultato pari a 3,5, valore elevato e nettamente superiore al valore normale di 1,4 giorni piovosi per il periodo 2003-2022”. E’ quanto affermano dal servizio Agrometeorologico Siciliano.

“Il numero più elevato di giorni piovosi sulla rete Sias, pari a 12, è stato registrato dalla stazione Linguaglossa Etna Nord, mentre sono numerose le stazioni, ubicate per lo più sulla fascia meridionale dell’Isola, dove non è stato registrato durante il mese alcun evento piovoso. La media regionale della precipitazione totale in base ai dati Sias risulta pari a 37 mm, abbondantemente superiore alla norma di 12 mm per il periodo 2003-2022 – aggiungono dal Sias -Non si tratta di un valore eccezionale, tenendo conto che basta andare al 2022 per incontrare valori superiori; l’agosto più piovoso per la Sicilia resta quello del 2018, quando media regionale fu di 92 mm e durante il mese solo 2 giorni non fecero registrare piogge. Il massimo accumulo mensile per la rete SIAS di 119 mm è stato registrato dalla stazione Prizzi (Palermo).

Il massimo accumulo giornaliero di 97,6 mm è stato registrato il giorno 30 dalla stazione Sciacca (Agrigento). La più fitta rete DRPC documenta però accumuli mensili localmente molto più rilevanti, che arrivano anche a circa 250 mm nell’area iblea e che testimoniano la grande variabilità spaziale degli eventi. La precipitazione media regionale degli ultimi 12 mesi ha registrato una lieve ripresa portandosi a 440 mm, continuano a mancare quindi all’appello mediamente circa 310 mm rispetto alla norma, circa il 40% di quanto atteso rispetto alla media del periodo 2003-2022”.