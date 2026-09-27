Le previsioni de IlMeteo.it

Sole sull’Italia da domenica 27 settembre e temperature nuovamente vicine ai 30°C tra lunedì e martedì, ma con mattinate decisamente più fresche al Centro-Nord. La rimonta dell’alta pressione porterà una fase di stabilità da Nord a Sud e farà aumentare le massime fino a 29-31°C, mentre nelle vallate e nelle pianure interne le minime potranno scendere verso 12-13°C.

È l’evoluzione indicata da iLMeteo.it. Federico Brescia, meteorologo della testata, prevede che il ritorno dell’alta pressione favorisca giornate ampiamente soleggiate anche all’inizio della nuova settimana.

Domenica 27 settembre torna il sole da Nord a Sud

Il cambiamento sarà evidente già domenica. L’alta pressione tornerà a interessare l’Italia e le condizioni atmosferiche miglioreranno su tutto il territorio nazionale. Il sole sarà prevalente da Nord a Sud. Potranno transitare alcune velature o comparire locali stratificazioni nuvolose, senza conseguenze rilevanti sulle condizioni della giornata. La stabilità non si limiterà alla domenica. L’alta pressione accompagnerà anche l’avvio della settimana e, contemporaneamente, inizieranno a salire le temperature massime.

Tra lunedì e martedì si potranno raggiungere 29-31°C

Il rialzo termico sarà particolarmente evidente nelle ore diurne. Tra lunedì e martedì sono previste punte diffuse comprese tra 29 e 31°C, con valori massimi superiori alla media del periodo. Nelle ore centrali torneranno quindi condizioni termiche tipicamente estive, nonostante il calendario sia ormai entrato nella parte finale di settembre. L’aumento delle temperature durante il giorno, però, non interesserà nello stesso modo le ore successive al tramonto. Con l’avanzare della stagione le giornate diventano progressivamente più corte. La riduzione delle ore di luce favorirà una maggiore dispersione del calore accumulato nei bassi strati durante il giorno.

Dai 30°C del pomeriggio ai 12-13°C del mattino

Proprio la differenza tra temperature massime e minime caratterizzerà questa fase meteorologica. Nelle vallate e nelle pianure interne del Centro-Nord l’escursione termica giornaliera sarà particolarmente marcata. Se durante il giorno il termometro potrà avvicinarsi ai 30°C, durante la notte e alle prime ore del mattino le temperature potranno scendere fino a 12-13°C. La differenza tra i due estremi potrà quindi raggiungere, nelle situazioni indicate, 17-18°C nell’arco della stessa giornata. Le temperature elevate delle ore centrali non corrisponderanno dunque a notti altrettanto miti: il raffreddamento dopo il tramonto diventerà più evidente proprio per effetto della stagione che avanza e della minore durata dell’irraggiamento solare.

Quando potrebbe cambiare il tempo

La fase stabile dovrebbe accompagnare anche l’inizio della prossima settimana. Per un possibile ritorno verso condizioni meteorologiche più dinamiche o umide bisognerà guardare ai primi giorni di ottobre. La finestra temporale indicata è quella del 3-4 ottobre. Si tratta, però, di una tendenza che dovrà essere monitorata attraverso i prossimi aggiornamenti. Fino ad allora, l’elemento più evidente sarà il contrasto termico nell’arco delle 24 ore: pomeriggi con valori nuovamente estivi e temperature molto più basse durante la notte e al risveglio.