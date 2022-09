Condizioni meteorologiche governate dal tempo stabile e soleggiato in Sicilia a causa della persistenza dell’alta pressione subtropicale. Temperature in lieve ulteriore aumento. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell’intorno di 4550 metri. Ionio da mosso a poco mosso; Basso Tirreno poco mosso.

Avvio della nuova settimana all’insegna della stabilità atmosferica. Da segnalare soltanto un po’ di nubi mattutine sul versante ionico in Sicilia,

Temperature in aumento

Le temperature sono attese aumentare per via dell’afflusso di aria calda dal Nord Africa.

Tornano a salire le temperature per mercoledì. Massime previste tra i 31 ed i 35 gradi. Previsti 33 gradi ad Agrigento, 33 a Caltanissetta, 35 a Catania, 30 ad Enna, 32 a Messina, 32 a Palermo, 32 a Ragusa, 35 a Siracusa, 31 a Trapani.

Il meteo nel resto d’Italia

Martedì 6 settembre: Nord: Martedì, prosegue la presenza dell’alta pressione, infatti l’atmosfera sarà stabile, il sole prevalente e il cielo poco nuvoloso. Centro: Atmosfera stabile. A parte qualche nube più diffusa in Sardegna, Toscana e Lazio, per il resto il cielo si presenterà sereno. Sud: L’alta pressione protegge le nostre regioni per cui la giornata trascorrerà con un ampio soleggiamento e un cielo sereno dappertutto.

Mercoledì 7 settembre: Nord: Fino al pomeriggio sole prevalente, poi comincerà a peggiorare al Nordovest con rovesci via via più intensi. Temperature stabili. Centro: Il tempo sarà ampiamente soleggiato sulle regioni peninsulari, mentre in Sardegna la nuvolosità sarà maggiore, ma senza precipitazioni. Sud: Anticiclone africano sulle nostre regioni per cui la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno.

Giovedì 8 settembre: Nord: Una perturbazione impatta al Nord con temporali e grandinate possibili su gran parte delle regioni. Temperature massime in diminuzione. Centro: Giornata con cielo molto nuvoloso e qualche precipitazione in arrivo sulla Toscana e poi anche in Umbria. Clima sempre caldo. Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con cielo sereno e clima a tratti molto caldo, soprattutto in Sicilia.