Ecco le previsioni per mercoledì 11 settembre. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque.

Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 4250 metri. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.

Nuovo peggioramento da giovedì

Una variabilità atmosferica sarà protagonista sulle nostre regioni dopo il passaggio della perturbazione di lunedì, avremo ampie zone di sereno ma anche dei fenomeni locali. Da giovedì l’ingresso di un nuovo impulso di aria fredda dal Nord Europa porterà altra instabilità con annesso calo delle temperature.

Il meteo in Italia

Nord

Pressione in aumento con tempo nel complesso soleggiato su tutti i settori, qualche addensamento su Alpi e Friuli VG. Temperature senza variazioni, massime tra 26 e 28.

Centro

Variabilità residua e qualche ultimo piovasco al mattino sull’Abruzzo, più sole altrove. Pomeriggio discreto ovunque. Temperature stazionarie, massime tra 26 e 29.

Sud

Ancora qualche rovescio o temporale sull’Adriatico e sul basso Tirreno, ma migliora tra pomeriggio e sera. Meglio altrove. Temperature in calo, massime tra 27 e 30.

Giovedì 12 settembre

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su litorale ionico e sull’Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli occidentali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 4300 metri.

